Hoppá! Volt ahol már 16 fokot mértek

A markáns melegedés hatására csütörtökön országszerte enyhe volt az időjárás, az év eddigi legenyhébb napja pedig több térségben is meglepte az embereket. A keleti megyékben, ahol a felhőzet hosszabb időre felszakadozott, nagy területen 12 °C fölé emelkedett a maximum-hőmérséklet – írj a HungaroMet.

Az év eddigi legenyhébb napján az időjárás tavaszias arcát mutatta az ország több pontján Fotó:Illusztráció/Unplash

Meglepő hőmérsékletek, rekordközelbe azért nem értünk

A napsütéses időnek köszönhetően egyes helyeken a hőmérők 15–16 °C-ot is mutattak, ami helyenként 10 fokot meghaladó pozitív hőmérsékleti anomáliát jelentett. Bár az időjárás kifejezetten enyhének bizonyult, a 22,5 °C-os országos melegrekordtól — amelyet 2004-ben Szentgotthárdon mértek — ezúttal is messze voltunk.

Időjárás: most még nyugi van, de a hétvége keményen oda fog csapni

A nap elején még javulnak a látási viszonyok, de senki ne dőljön hátra. Az időjárás pénteken, szombaton és vasárnap is más arcát mutatja: ma még enyhébb, de csapadékos, holnap borult és hűvös, vasárnap pedig egyes térségekben már havas eső és havazás is beköszönhet.