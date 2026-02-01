Újra lecsap a hó – erre kevesen számítottak a következő napokban

Hírlevél
A hét utolsó napja és a hétfő is többnyire szürke, nyirkos időt tartogat. Az időjárás több térségben csapadékot hoz, miközben a hidegfront miatt sokaknál kellemetlen közérzeti panaszok is jelentkezhetnek.
időjárásMagyarország

Az időjárás vasárnap túlnyomóan borult marad, sok helyen párás, ködös körülményekkel. Elszórtan hószállingózás, kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat, napközben pedig főként a déli országrészben gyenge eső is kialakulhat - tájékoztat a HungaroMet.

időjárás, hószállingózás
A hideg, párás időjárás sok helyen havazást és havas esőt hoz
Fotó: Unsplash

Vasárnapi időjárás: szürke, csapadékos nap

Északkeleten, az Észak-Alföldön, valamint a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, míg máshol inkább mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet –2 és +4 fok között alakul, késő estére pedig –4 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Hidegfronti hatás: sokaknál jelentkezhetnek panaszok

A vasárnapi időjárás hidegfronti hatással terheli a szervezetet. A tapasztalatok szerint ilyenkor gyakoribb lehet a fejfájás, a szédülés és a vérnyomás ingadozása. A krónikus betegségekben szenvedőknél – például ízületi fájdalmak esetén – a tünetek is felerősödhetnek, ezért érdemes fokozottan figyelni a pihenésre és a folyadékbevitelre - írja a Köpönyeg.

Hétfő: marad a borongós idő

Hétfőn sem várható jelentős javulás az időjárásban. A felhőzet inkább csak délutántól, főként a déli országrészben kezdhet szakadozni. Többfelé ismét előfordulhat hószállingózás vagy havas eső, délután inkább szitálásra lehet számítani. A délkeleti szél egyre több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig +2, +3 fok körül alakul.

