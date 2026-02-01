Újra lecsap a hó – erre kevesen számítottak a következő napokban

Az időjárás vasárnap túlnyomóan borult marad, sok helyen párás, ködös körülményekkel. Elszórtan hószállingózás, kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat, napközben pedig főként a déli országrészben gyenge eső is kialakulhat - tájékoztat a HungaroMet.

A hideg, párás időjárás sok helyen havazást és havas esőt hoz

Fotó: Unsplash

Vasárnapi időjárás: szürke, csapadékos nap

Északkeleten, az Észak-Alföldön, valamint a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, míg máshol inkább mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet –2 és +4 fok között alakul, késő estére pedig –4 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Hidegfronti hatás: sokaknál jelentkezhetnek panaszok

A vasárnapi időjárás hidegfronti hatással terheli a szervezetet. A tapasztalatok szerint ilyenkor gyakoribb lehet a fejfájás, a szédülés és a vérnyomás ingadozása. A krónikus betegségekben szenvedőknél – például ízületi fájdalmak esetén – a tünetek is felerősödhetnek, ezért érdemes fokozottan figyelni a pihenésre és a folyadékbevitelre - írja a Köpönyeg.

Hétfő: marad a borongós idő

Hétfőn sem várható jelentős javulás az időjárásban. A felhőzet inkább csak délutántól, főként a déli országrészben kezdhet szakadozni. Többfelé ismét előfordulhat hószállingózás vagy havas eső, délután inkább szitálásra lehet számítani. A délkeleti szél egyre több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig +2, +3 fok körül alakul.

Ez a természetes csodaszer azonnal elűzi a makacs fejfájást

Sokan küzdenek a mindennapos fájdalmakkal, amelyek megnehezítik a munkát és a pihenést. A fejfájás ellen azonban létezik egy egyszerű, természetes megoldás.

Sokan nem veszik észre, pedig a test kiabál: így jelzi előre a migrén a közelgő rohamot

A migrén első jelei sokszor napokkal a roham előtt megjelennek, mégis kevesen tudják felismerni őket. A migrén prodromális szakasza olyan finom tüneteket hordoz, amelyek időben figyelmeztethetik a szervezetet a közelgő fejfájásra.