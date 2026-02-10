Csúnya fordulat jön az időjárásban, erre senki sem számított

Általában erősen felhős vagy borult időjárás valószínű, de szerda délelőttig időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Számottevő csapadék nem várható, majd hajnaltól előbb az északi, északkeleti részeken, szerda napközben pedig már másutt is megnövekszik a csapadék esélye. A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat - havas eső, hó, reggelig néhol ónos eső, fagyott eső -, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé. A délies szelet élénk, napközben helyenként erős lökések kísérhetik - tájékoztat a Hungaro Met.

A változékony időjárás vegyes halmazállapotú csapadékot is hozhat - Illusztráció

Fotó: Osman Rana / Unsplash

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Kiterjedtebb magasnyomású zóna csupán kontinensünk keleti részén található, amelynek területén előfordulnak tartósan derült tájak is, így a továbbra is vastagabb hóval borított felszín felett éjszakánként jelentősen le tud hűlni a levegő, nagy területen mérnek -10, -15 fok alatti minimumot.

Európa többi részének időjárását ciklonok teszik változékonnyá, csapadékossá, Görögország térségében zivatarok is kialakulnak. Miközben kontinensünk keleti, északkeleti részén napközben is sokfelé fagy, addig szárazföldünk déli és nyugati országaiban kora tavaszias az idő, a csúcsérték sokfelé meghaladja a 10 fokot.

A Kárpát-medence fölé is egyre melegebb és nedvesebb levegő érkezik, szerdán több helyen számíthatunk csapadékra.

