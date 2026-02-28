Hírlevél
időjárás

Újabb csodálatos tavaszi nap vár ránk – a kirándulásé, piknikezésé lehet a főszerep

A következő napokban is velünk marad a jó idő. Vasárnap is tavaszias időjárás várható, aki csak teheti, csináljon szabadtéri programot.
időjárástavaszias időnapsütés

Az idokep.hu prognózisa szerint a következő néhány napban is marad a tavaszias időjárás, hűvös éjszakákkal és reggelekkel. Vasárnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb estefelé nyugaton vastagodhat meg a fátyolfelhőzet. Esni sehol sem fog. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hajnalra nyugaton pára-, ködfoltok képződhetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet -6 és +2 fok között alakul, majd délután 13 és 18 fok közötti maximumokat mérhetünk.

időjárás
A tavaszias időjárás tökéletes táptalaja lehet egy nagy családi kirándulásnak
Fotó: SeventyFour / Shutterstock (illusztráció)

Időjárás: marad a sok napsütés, a tavasziasan egyhe nappali hőmérséklet

Hétfőn kezdetben fátyolfelhős lesz az ég, majd a fátyolfelhőzet napközben kelet felé elvonul, a napos időben gomolyfelhők képződnek, melyekből néhol a Dunántúlon előfordulhat zápor. Nem lesz jelentős a légmozgás. Gyenge fagy még több helyen előfordulhat a hajnali, kora reggeli órákban. Délután a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Kedden napos időre van kilátás, a gomolyfelhőkből legfeljebb a Dunántúlon fordulhat elő egy-egy zápor. Hajnalban, reggel nyugaton és északon lehet párás, helyenként ködös a levegő. Északkeleten néhol megélénkülhet az északira forduló szél. Kora reggel -2 és +5, napközben pedig 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

 

