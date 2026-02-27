Tavasz vagy újabb hidegzuhany? Mutatjuk, mi vár ránk a hétvégén

Derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időjárásra számíthatunk szombat éjfélig. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések.

A hétvégi időjárás napközben már 17 fokig melegszik

Fotó: Unsplash

Időjárási helyzet Európában

Európa déli-délkeleti felének időjárását anticiklon határozza meg, csupán a Fekete-tenger felett örvénylik egy elöregedő félben lévő ciklon. A magasnyomás által meghatározott részeken általában nyugodt, napos az idő, de mind a szárazföld, mind a Földközi-tenger felett előfordulnak köddel, valamint rétegfelhőzettel borított tájak - ezek kiterjedése napközben csökken.

Kontinensünk északnyugati-északi felén ezzel szemben ciklonok tevékenykednek. Az alacsonynyomású légköri képződmények hatására sokfelé előfordul csapadék, döntőrészt eső, a Skandináv-félsziget északkeleti részén, illetve Nyugat-Oroszországban viszont hó formájában. Az éjszakák általában hidegek, nagy területen fagyosak, a nappali órákban csupán északkeleten nem enged szorításából a fagy, máshol igen enyhe, tavaszias az idő.

A Kárpát-medence időjárását is nyugodt, nagyrészt napos és száraz idő jellemzi.

Megőrjít minket a front? – így támadja meg az időjárás az ízületeket és az agyat

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim". Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!