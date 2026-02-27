Tavasz vagy újabb hidegzuhany? Mutatjuk, mi vár ránk a hétvégén

Hírlevél
39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Derült illetve gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes időre készülhetünk az ország nagy részén. Az időjárás hajnalban több helyen párássá válhat, foltokban köd is képződhet, miközben napközben ismét kellemesen enyhe hőmérsékletek várhatók.
Derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időjárásra számíthatunk szombat éjfélig. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések.

időjárás
A hétvégi időjárás napközben már 17 fokig melegszik
Fotó: Unsplash

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában

Európa déli-délkeleti felének időjárását anticiklon határozza meg, csupán a Fekete-tenger felett örvénylik egy elöregedő félben lévő ciklon. A magasnyomás által meghatározott részeken általában nyugodt, napos az idő, de mind a szárazföld, mind a Földközi-tenger felett előfordulnak köddel, valamint rétegfelhőzettel borított tájak - ezek kiterjedése napközben csökken.

 

Kontinensünk északnyugati-északi felén ezzel szemben ciklonok tevékenykednek. Az alacsonynyomású légköri képződmények hatására sokfelé előfordul csapadék, döntőrészt eső, a Skandináv-félsziget északkeleti részén, illetve Nyugat-Oroszországban viszont hó formájában. Az éjszakák általában hidegek, nagy területen fagyosak, a nappali órákban csupán északkeleten nem enged szorításából a fagy, máshol igen enyhe, tavaszias az idő.

 

A Kárpát-medence időjárását is nyugodt, nagyrészt napos és száraz idő jellemzi.

