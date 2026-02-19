Két hullámban csap le a csapadék – havazás, viharos szél és fagy is jön

A csütörtök esti órákban érkezik a második hullám, amely sokfelé újabb esőt hoz, az Alpokalján pedig késő este havazás válthatja fel a csapadékot. A szél is feltámad: előbb a délnyugati, majd az északkeleti légmozgás erősödik meg. A hőmérséklet egyelőre enyhe marad, délután 5–10 fok várható – derül ki a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzéséből.

Igazi téli időjárásra számíthatunk a napokban

Fotó: Facebook/BKK

Hideg után a tavaszias időjárás is megjön

Péntekre borult, csapadékos idő körvonalazódik. Az esőt északnyugat felől egyre több helyen havas eső, majd havazás válthatja fel. Estére már a középső országrészben is hullhat a hó, miközben a csapadék fokozatosan gyengül.

Elsősorban az Észak-Dunántúlon, különösen a Bakonyban eshet jelentősebb mennyiség. Az északi, északkeleti szél megerősödik, a magasabban fekvő területeken hófúvások is kialakulhatnak. A hőmérséklet egész nap mindössze +1 fok körül alakul, télies útviszonyokra kell készülni.

Szombat hajnalban kemény fagy érkezik: -5 fokig hűlhet a levegő, a havas, szélvédett tájakon akár -10 fok is lehet. Napközben enyhülés kezdődik, de délután is csak +3 fok várható. Átmeneti derűsebb időszak után ismét felhősödés jön, és vegyes csapadék is előfordulhat.

Vasárnap erősen felhős, párás idő valószínű, elszórtan esővel. Ugyanakkor jelentős hőmérséklet-emelkedés kezdődik: a maximumok +1 és +11 fok között alakulhatnak.

A jövő hét elején tovább erősödik az enyhülés. Az északnyugati szél felszakítja a felhőzetet, egyre több helyen kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 14–15 fokig emelkedhet. A télies napok után így már kora tavaszias idő közelíthet.

A következő 24 órában helyenként 20 centiméternél is több friss hó hullhat, ami jelentősen megnehezítheti a közlekedést.