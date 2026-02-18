Télies fordulat jön péntekre: nem sok jóra lehet számítani

Csütörtökön délnyugat felől beborul az ég, és két hullámban érkezik csapadék. Már a reggeli óráktól egyre többfelé várható eső az északi tájakon, az Északi-középhegység térségében azonban kezdetben havazás is előfordulhat. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, késő este az Alpokalján az esőt havazás válthatja fel. A szél iránya is változik: eleinte a délnyugati, majd az északkeleti légmozgás erősödik meg. A hőmérséklet még viszonylag enyhe marad, délután 5-10 fok közötti értékekre számíthatunk – derül ki a koponyeg.hu időjárás-előrejelzéséből.

Barátságtalan időjárásra számíthatunk a hét további részében

Esős, havas időjárás következik

Pénteken borult idő várható, északnyugat felől egyre többfelé vált át az eső havas esőbe, majd havazásba. Estére már a középső országrészben is hullhat hó, miközben fokozatosan csökken a csapadék intenzitása. A legtöbb hó az Észak-Dunántúlon, különösen a Bakony térségében eshet. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, a magasabban fekvő területeken hófúvás sem kizárt. A nappali hőmérséklet alig emelkedik, reggel és délután is 1 fok körül alakulhat.

Szombaton reggel kemény fagyokra kell készülni, a havas területeken akár mínusz 10 fok is előfordulhat. Napközben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, de északnyugat felől ismét megnövekszik, és gyenge vegyes csapadék is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 3 fok körül alakul.

Vasárnap erősen felhős, párás idő várható, szórványos esővel. A maximumok már tág határok között, 1 és 11 fok között alakulhatnak, megindul az enyhülés. Hétfőn az északnyugati szél hatására felszakadozik a felhőzet, többfelé kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 14–15 fokig emelkedhet, ezzel kora tavaszias idő veheti kezdetét.

