A következő napok időjárásában sem lesz köszönet

A köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint csütörtök reggel még változó felhőzet mellett indul a nap, ám napközben egyre több helyen borul be az ég. Eleinte csak elszórtan, a délutáni óráktól azonban már többfelé számíthatunk esőre, záporokra. A hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Kellemetlen időjárás várható

Esős, szeles időjárás várható

Pénteken tovább romlik a helyzet: erősen felhős, párás, helyenként ködös időre van kilátás. Délutántól főként a déli országrészben várható eső, szitálás, a csúcshőmérséklet többnyire 8 fok körül alakul.

Szombaton a délelőtti órákban még marad a borult, párás idő, azonban délután az északnyugatira forduló, élénkülő szél hatására szakadozni kezdhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is előfordulhat eső, a hőmérséklet 6–7 fok körül alakul.

Vasárnap nagyrészt felhős idő várható, csapadék már csak kevés helyen fordul elő. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödhet, a délutáni órákban 3 és 10 fok közötti értékekre számíthatunk.

A következő napokban tehát érdemes esernyővel készülni, az idősebbek pedig legyenek fokozottan óvatosak a fronthatások miatt.

