Időjárás: elbúcsúzhatunk a napsütéstől, de vajon mi jön helyette?

Az időjárás kedden erősen felhős, sokfelé borult képet mutat majd. Eleinte főként a Dunától keletre, később már az ország nagy részén várható csapadék. Többnyire eső esik, de az északkeleti országrészben havas eső is kialakulhat – írj a Köpönyeg.

Az időjárás továbbra sem kegyes: borultság, eső és szelesebb idő jellemzi a hét közepét Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: borultság, eső és élénkülő szél határozza meg a következő napokat

Szerdán nem sok változásra számíthatunk: marad a borultság, a csapadékos idő. A nap első felében inkább a keleti területeken eshet, majd később egyre többfelé várható eső. A hőmérséklet 3 és 13 fok között alakul, az enyhébb idő a déli tájakon lesz jellemző.

Csütörtökön a reggeli ködfoltok megszűnése után átmenetileg változó lehet a felhőzet, ám délután ismét erősen megnövekszik. Délutántól egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, miközben a déli szél többfelé megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 10–11 fok körül alakul.

Pénteken délelőtt még előfordulhat csapadék, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet azonban továbbra is 11 fok körül marad.

A jelenlegi előrejelzések szerint a hét végére stabilizálódhat az idő, de a szél miatt hűvösebb érzetre számíthatunk. A csapadékos napok után fokozatos javulás várható, ám a tartós napsütésre még várni kell.

Az ország nagy részén borult, erősen felhős időre lehet számítani a következő napokan, miközben fokozatos lehűlés kezdődik. Az időjárás alakulását egy észak felől érkező hidegebb légtömeg befolyásolja, amely vegyes csapadékot és élénk szelet is hozhat.