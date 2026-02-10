Hírlevél
Időjárás: elbúcsúzhatunk a napsütéstől, de vajon mi jön helyette?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A hét első felében borult, csapadékos időre kell készülni országszerte. Az időjárás több napon át is esőt hoz, sőt az északkeleti térségekben átmenetileg havas eső is előfordulhat.
időjárásszélcsapadék

Az időjárás kedden erősen felhős, sokfelé borult képet mutat majd. Eleinte főként a Dunától keletre, később már az ország nagy részén várható csapadék. Többnyire eső esik, de az északkeleti országrészben havas eső is kialakulhat – írj a Köpönyeg.

Az időjárás továbbra sem kegyes: borultság, eső és szelesebb idő jellemzi a hét közepét.
Az időjárás továbbra sem kegyes: borultság, eső és szelesebb idő jellemzi a hét közepét Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: borultság, eső és élénkülő szél határozza meg a következő napokat

Szerdán nem sok változásra számíthatunk: marad a borultság, a csapadékos idő. A nap első felében inkább a keleti területeken eshet, majd később egyre többfelé várható eső. A hőmérséklet 3 és 13 fok között alakul, az enyhébb idő a déli tájakon lesz jellemző.

Csütörtökön a reggeli ködfoltok megszűnése után átmenetileg változó lehet a felhőzet, ám délután ismét erősen megnövekszik. Délutántól egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, miközben a déli szél többfelé megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 10–11 fok körül alakul.

Pénteken délelőtt még előfordulhat csapadék, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet azonban továbbra is 11 fok körül marad.

A jelenlegi előrejelzések szerint a hét végére stabilizálódhat az idő, de a szél miatt hűvösebb érzetre számíthatunk. A csapadékos napok után fokozatos javulás várható, ám a tartós napsütésre még várni kell.

Újra kezdődik a havazás: hidegfront söpör végig az országo

Az ország nagy részén borult, erősen felhős időre lehet számítani a következő napokan, miközben fokozatos lehűlés kezdődik. Az időjárás alakulását egy észak felől érkező hidegebb légtömeg befolyásolja, amely vegyes csapadékot és élénk szelet is hozhat.

 

