Havazással indul a hét, de nem ez lesz a vége – fordulat jön az időjárásban

A hőmérséklet hajnalban -5 fok körül alakul, így a csapadék többfelé havas formában érkezhet. Napközben nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, emiatt előbb a Dunántúlon, majd az ország más részein is kisebb havazás fordulhat elő. A csapadékot később több helyen havas eső válthatja fel. Délutánra +1 fok köré emelkedik a hőmérséklet, ami kedvez az olvadásnak és a latyakos utak kialakulásának – derül ki a koponyeg.hu időjárás-előrejelzéséből.

A hét elején az ország bizonyos részein még havas időjárás várható

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A hét közepére enyhül az időjárás

Kedden eleinte még borongós idő várható, és vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A nap előrehaladtával azonban északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen szakadozik fel az ég.

Az északnyugati szél megerősödik, miközben a hőmérséklet jelentősen emelkedik: délután már 6 fok köré enyhül a levegő.

Szerdán már barátságosabb arcát mutatja az időjárás. Az akár többórás napsütés mellett északnyugat felől időnként felhőátvonulások zavarhatják a derűsebb időszakokat, de csapadék nem várható.

A szél kezdetben északnyugati irányból élénkül meg, majd később délnyugatira fordul. A csúcshőmérséklet továbbra is 6 fok körül alakul.

Úgy tűnik tehát, hogy a hét eleji télies hangulatot gyors enyhülés váltja, és néhány napra búcsút inthetünk a havazásnak.

Itt vannak az adatok, kiderült, mennyire volt hideg a január

A január országos középhőmérséklete jelentősen elmaradt a sokéves átlagtól, miközben a lehullott csapadék mennyisége több mint 40 százalékkal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket.