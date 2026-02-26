Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

időjárás

Készüljön fel a hétvégére: nem az jön, amire számít

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Derült, napos, többnyire száraz idő várható a hétvégén. Az időjárás előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet akár 15 fok körül alakulhat. A reggelek ugyanakkor több helyen csípősek lesznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárástavaszhőmérséklet

Az időjárás előrejelzés alapján pénteken és szombaton is többnyire derült, tavaszias idő lesz. Csapadék nem várható, a hőmérséklet napközben emelkedik, hajnalban viszont többfelé fagypont közelébe csökken.

Időjárás előrejelzés: derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén (A kép illusztráció)
Időjárás előrejelzés: derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Időjárás előrejelzés: Derült, napos, tavaszias idő várható a hétvégén

Jellemzően derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek azonban csípősek lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.

Szombaton reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Vasárnap is kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

Végre érkezik a tavasz? Mutatjuk a várható időjárást!

Az előttünk álló napokban nyugodt, kora tavaszias fordulatot vesz az idő. A hét második felében napos, csapadékmentes időjárás várható, és enyhe felmelegedés is lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!