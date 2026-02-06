Az időjárás most mutatja meg, mennyire tud kellemetlen lenni

Az időjárás jelenleg átmenetileg még kedvezőbb képet mutat a déli és keleti megyékben, ám estétől nyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik. Az éjszaka folyamán a kevésbé felhős térségekben köd képződik, ami szombat reggelig több helyen meg is maradhat – írj a HungaroMet.

Az időjárás péntek estétől borultabbá válik, szombatra lehűlés jön Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: péntek este köd képződik, szombaton borult ég jön

Szombaton már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak rövid időre és kisebb körzetekben bukkanhat elő a nap. Az északkeleti és délnyugati megyékben időszakosan kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél Budapest tágabb környezetében több helyen megélénkül, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, míg szombaton napközben általában 6–11 fok várható, az északkeleti határ közelében viszont csak 3–5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Időjárás: most még nyugi van, de a hétvége keményen oda fog csapni

A nap elején még javulnak a látási viszonyok, de senki ne dőljön hátra. Az időjárás pénteken, szombaton és vasárnap is más arcát mutatja: ma még enyhébb, de csapadékos, holnap borult és hűvös, vasárnap pedig egyes térségekben már havas eső és havazás is beköszönhet.