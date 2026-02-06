Időjárás: most még nyugi van, de a hétvége keményen oda fog csapni

Pénteken a látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően azonban nagyrészt felhős időre kell készülni. A déli és keleti megyékben időnként szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Északon és északkeleten még előfordulhat gyenge eső vagy zápor, de ezek egyre ritkábbak lesznek. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet általában 8–14 fok között alakul, míg északkeleten ennél hidegebb maradhat. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő – írj a HungaroMet.

Az időjárás a hét második felében több arcát is megmutatja — pénteken felhők és eső, szombaton borultság, vasárnap pedig akár havas eső is érkezhet Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás pénteken: javuló látás, felhők, helyenként eső és enyhe szél

Pénteken a látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően azonban nagyrészt felhős időre kell készülni. A déli és keleti megyékben időnként szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Északon és északkeleten még előfordulhat gyenge eső vagy zápor, de ezek egyre ritkábbak lesznek. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet általában 8–14 fok között alakul, míg északkeleten ennél hidegebb maradhat. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő.

Időjárás szombaton

Szombaton már kevésbé lesz kegyes az idő. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, reggelre sokfelé párás, ködös lehet a levegő, napközben pedig többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható. Elszórtan, főként a délnyugati és az északkeleti megyékben kisebb eső, zápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél csak néhol élénkül meg. A nappali csúcshőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Időjárás vasárnap

Vasárnap újabb fordulat jön. Többnyire erősen felhős idő valószínű, de a nyugati és délnyugati tájakon akár hosszabb időre is csökkenhet a felhőzet. Az északkeleti országrészben és a délnyugati határ közelében elszórtan eső fordulhat elő, amely északkeleten estétől havas esőbe, a hegyekben akár havazásba válthat. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lökésekkel kíséri a napot. A csúcshőmérséklet 6–11 fok között alakul, de Borsodban ennél hidegebb is lehet.

