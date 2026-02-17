Nem lesz eseménytelen a szerda: az időjárás váratlan meglepetéseket tartogat

2026. február 18-án, szerdán a Kárpát-medencében szárazabb levegő alakítja az időjárást, ezért többfelé csökken a felhőzet, és hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. A reggeli órákban még helyenként megmaradhat a felhőzet, napközben azonban gomolyfelhők mellett egyre több napsütés várható, miközben estére ismét változás körvonalazódik.
Időjárás: 5 és 10 fok között alakul a nappali hőmérséklet
Az északnyugat felől érkező szél hatására főként a Sopron–Szeged vonal tágabb környezetében élénk, helyenként erős széllökések fordulhatnak elő. Kisebb vegyes csapadék csak elszórtan jelentkezhet: reggelig inkább a Dunántúlon, napközben pedig főként keleten és északkeleten.
Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában –6 és 0 fok között alakul,
de a szelesebb területeken ennél enyhébb lehet az éjszaka.
Napközben a levegő 5 és 10 fok közé melegszik,
ami a februári átlaghoz képest viszonylag enyhének számít. Estefelé azonban nyugat felől egy újabb ciklon közelíti meg térségünket, amely ismét felhősödést hozhat.
Az MTI tájékoztatása alapján.
