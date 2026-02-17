Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

időjárás

Nem lesz eseménytelen a szerda: az időjárás váratlan meglepetéseket tartogat

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Átmenetileg nyugodtabb, naposabb arcát mutatja az időjárás, ám a javulás nem tart sokáig: estefelé nyugat felől újabb ciklon érkezése várható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásfelhőidőjárás előrejelzés

2026. február 18-án, szerdán a Kárpát-medencében szárazabb levegő alakítja az időjárást, ezért többfelé csökken a felhőzet, és hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. A reggeli órákban még helyenként megmaradhat a felhőzet, napközben azonban gomolyfelhők mellett egyre több napsütés várható, miközben estére ismét változás körvonalazódik.

Időjárás: 5–10 fok közé melegszik a levegő szerdán, estére változás jön
Időjárás: 5–10 fok közé melegszik a levegő szerdán, estére változás jön
Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Időjárás: 5 és 10 fok között alakul a nappali hőmérséklet

Az északnyugat felől érkező szél hatására főként a Sopron–Szeged vonal tágabb környezetében élénk, helyenként erős széllökések fordulhatnak elő. Kisebb vegyes csapadék csak elszórtan jelentkezhet: reggelig inkább a Dunántúlon, napközben pedig főként keleten és északkeleten.

Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában –6 és 0 fok között alakul,

de a szelesebb területeken ennél enyhébb lehet az éjszaka.

 Napközben a levegő 5 és 10 fok közé melegszik, 

ami a februári átlaghoz képest viszonylag enyhének számít. Estefelé azonban nyugat felől egy újabb ciklon közelíti meg térségünket, amely ismét felhősödést hozhat.

Az MTI tájékoztatása alapján. 

További tartalom:

100 éves melegrekord dőlt meg Grönlandon

A valaha mért legmelegebb januárt regisztrálták idén Grönlandon, ahol a fővárosban, Nuukban 109 éves rekord is megdőlt. A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) szerint a melegrekord Grönland egész területén szokatlanul nagy kiterjedésben és tartósan jelentkezett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!