Nem lesz eseménytelen a szerda: az időjárás váratlan meglepetéseket tartogat

2026. február 18-án, szerdán a Kárpát-medencében szárazabb levegő alakítja az időjárást, ezért többfelé csökken a felhőzet, és hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. A reggeli órákban még helyenként megmaradhat a felhőzet, napközben azonban gomolyfelhők mellett egyre több napsütés várható, miközben estére ismét változás körvonalazódik.

Időjárás: 5–10 fok közé melegszik a levegő szerdán, estére változás jön

Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Időjárás: 5 és 10 fok között alakul a nappali hőmérséklet

Az északnyugat felől érkező szél hatására főként a Sopron–Szeged vonal tágabb környezetében élénk, helyenként erős széllökések fordulhatnak elő. Kisebb vegyes csapadék csak elszórtan jelentkezhet: reggelig inkább a Dunántúlon, napközben pedig főként keleten és északkeleten.

Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában –6 és 0 fok között alakul,

de a szelesebb területeken ennél enyhébb lehet az éjszaka.

Napközben a levegő 5 és 10 fok közé melegszik,

ami a februári átlaghoz képest viszonylag enyhének számít. Estefelé azonban nyugat felől egy újabb ciklon közelíti meg térségünket, amely ismét felhősödést hozhat.

Az MTI tájékoztatása alapján.

További tartalom:

A valaha mért legmelegebb januárt regisztrálták idén Grönlandon, ahol a fővárosban, Nuukban 109 éves rekord is megdőlt. A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) szerint a melegrekord Grönland egész területén szokatlanul nagy kiterjedésben és tartósan jelentkezett.