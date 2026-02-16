Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

időjárás

Megint tél lesz? Az előrejelzés nem kecsegtet sok jóval

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ködös, csapadékos reggelre ébredhetünk, majd a hét közepén újabb fordulat érkezik. Az időjárás a következő napokban változékony arcát mutatja, köddel, vegyes csapadékkal és megerősödő széllel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráserős szélcsapadék

Az időjárás kedden reggel több helyen ködösen indul, különösen a Dunántúlon számíthatunk elszórt vegyes csapadékra. A csapadék halmazállapota változó lehet — eső, havas eső is előfordulhat. Később ÉNy felől csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap, ugyanakkor többfelé megerősödik az ÉNy-i szél. A nappali hőmérséklet +5°C körül alakul – írj a Köpönyeg.

Az időjárás-előrejelzés szerint visszatér a tél: a hét közepén kiadós csapadék és erős szél érkezhet az ország több részére.
Az időjárás-előrejelzés szerint visszatér a tél: a hét közepén kiadós csapadék és erős szél érkezhet az ország több részére Fotó:Illusztráció/Unplash

Szerdán eleinte változóan felhős lesz az ég, majd akár többórás napsütés is lehet. Estefelé azonban DNy felől ismét vastagszik a felhőzet, ami a hét közepén kiadós csapadék érkezését vetíti előre. A maximum-hőmérséklet 4 és 9 fok között mozoghat, miközben eleinte még erős marad az északnyugati szél.

Mire számíthatunk a hét közepén?

Az előrejelzések szerint a hét közepén kiadós csapadék érkezhet délnyugat felől, amely több hullámban is érintheti az országot. A változékony februári időjárás miatt a hőérzetet az erős szél tovább csökkentheti, így érdemes rétegesen öltözködni.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!