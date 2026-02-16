Megint tél lesz? Az előrejelzés nem kecsegtet sok jóval

Az időjárás kedden reggel több helyen ködösen indul, különösen a Dunántúlon számíthatunk elszórt vegyes csapadékra. A csapadék halmazállapota változó lehet — eső, havas eső is előfordulhat. Később ÉNy felől csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap, ugyanakkor többfelé megerősödik az ÉNy-i szél. A nappali hőmérséklet +5°C körül alakul – írj a Köpönyeg.

Az időjárás-előrejelzés szerint visszatér a tél: a hét közepén kiadós csapadék és erős szél érkezhet az ország több részére Fotó:Illusztráció/Unplash

Szerdán eleinte változóan felhős lesz az ég, majd akár többórás napsütés is lehet. Estefelé azonban DNy felől ismét vastagszik a felhőzet, ami a hét közepén kiadós csapadék érkezését vetíti előre. A maximum-hőmérséklet 4 és 9 fok között mozoghat, miközben eleinte még erős marad az északnyugati szél.

Mire számíthatunk a hét közepén?

Az előrejelzések szerint a hét közepén kiadós csapadék érkezhet délnyugat felől, amely több hullámban is érintheti az országot. A változékony februári időjárás miatt a hőérzetet az erős szél tovább csökkentheti, így érdemes rétegesen öltözködni.