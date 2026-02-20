Hírlevél
időjárás

Megmutatja a foga fehérjét a tél, aztán jön a durva fordulat!

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Borongós, csapadékos napokkal indul a hétvége, de fokozatos változás körvonalazódik. Az időjárás a hét elejére látványos fordulatot vesz, és a télies hangulatot kora tavaszias hőmérséklet válthatja fel. A következő napokban szél, köd és szórványos csapadék is szerepet kap.
időjárástavaszenyhülés

Az időjárás szombaton még erősen felhős, borult arcát mutatja. Eleinte délkeleten, majd délután északnyugat felől szórványosan eső, havas eső, néhol hó is előfordulhat. A nyugatias szél megélénkül, a reggeli órákban az északnyugati havas tájakon akár zord hideg is lehet, máshol -7 és 0 fok között alakul a minimum. Délutánra 0 és +6 fok közé emelkedik a hőmérséklet – tájékoztat a Köpönyeg.

időjárás
A hét elejétől kora tavaszias időjárás érkezik
Fotó: Unsplash

Télies hétvégére számíthatunk

A hétvégi időjárás még inkább a télhez áll közelebb, mint a tavaszhoz. Szombaton erősen felhős, borult égboltra számíthatunk, többfelé szórványos csapadékkal: eső, havas eső, néhol akár hó is előfordulhat. A nyugatias szél megélénkül, ami tovább fokozza a hidegérzetet, különösen az északnyugati tájakon, ahol a reggeli órákban kifejezetten zord lehet az idő. A minimumok többfelé fagypont alatt alakulnak, napközben pedig csak lassan emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap ködös, párás reggelre ébredhetünk, majd tartósan erősen felhős marad az ég. Szórványosan szitálás, kisebb eső is kialakulhat, miközben a délnyugati, nyugati szél élénk marad. A délutáni órákban ugyanakkor már enyhébb levegő érkezik, a hőmérséklet +7 fok körül tetőzhet, ami érezhető változást hoz a szombati hideghez képest.

Így alakul az időjárás hét közepéig

A hét elején markáns fordulat körvonalazódik az időjárásban. Hétfőn a délelőtti borongós, helyenként esős idő után északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és megkezdődik az enyhülés. A csúcshőmérséklet már 9 és 15 fok között alakulhat, többfelé tavaszias érzetet keltve. Kedden erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a nap első felében az északnyugati szél is megerősödhet. A délutáni maximum 12–13 fok körül valószínű. Szerdán a reggeli ködfoltok feloszlása után egyre több helyen kisüt a nap, és többórás napsütés ígérkezik. A délutáni hőmérséklet 11–17 fok között alakulhat, ami már egyértelműen kora tavaszias hangulatot teremt.

