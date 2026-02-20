Megmutatja a foga fehérjét a tél, aztán jön a durva fordulat!

Az időjárás szombaton még erősen felhős, borult arcát mutatja. Eleinte délkeleten, majd délután északnyugat felől szórványosan eső, havas eső, néhol hó is előfordulhat. A nyugatias szél megélénkül, a reggeli órákban az északnyugati havas tájakon akár zord hideg is lehet, máshol -7 és 0 fok között alakul a minimum. Délutánra 0 és +6 fok közé emelkedik a hőmérséklet – tájékoztat a Köpönyeg.

A hét elejétől kora tavaszias időjárás érkezik

Télies hétvégére számíthatunk

A hétvégi időjárás még inkább a télhez áll közelebb, mint a tavaszhoz. Szombaton erősen felhős, borult égboltra számíthatunk, többfelé szórványos csapadékkal: eső, havas eső, néhol akár hó is előfordulhat. A nyugatias szél megélénkül, ami tovább fokozza a hidegérzetet, különösen az északnyugati tájakon, ahol a reggeli órákban kifejezetten zord lehet az idő. A minimumok többfelé fagypont alatt alakulnak, napközben pedig csak lassan emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap ködös, párás reggelre ébredhetünk, majd tartósan erősen felhős marad az ég. Szórványosan szitálás, kisebb eső is kialakulhat, miközben a délnyugati, nyugati szél élénk marad. A délutáni órákban ugyanakkor már enyhébb levegő érkezik, a hőmérséklet +7 fok körül tetőzhet, ami érezhető változást hoz a szombati hideghez képest.

Így alakul az időjárás hét közepéig

A hét elején markáns fordulat körvonalazódik az időjárásban. Hétfőn a délelőtti borongós, helyenként esős idő után északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és megkezdődik az enyhülés. A csúcshőmérséklet már 9 és 15 fok között alakulhat, többfelé tavaszias érzetet keltve. Kedden erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a nap első felében az északnyugati szél is megerősödhet. A délutáni maximum 12–13 fok körül valószínű. Szerdán a reggeli ködfoltok feloszlása után egyre több helyen kisüt a nap, és többórás napsütés ígérkezik. A délutáni hőmérséklet 11–17 fok között alakulhat, ami már egyértelműen kora tavaszias hangulatot teremt.

