Nagyot fordul az időjárás, így alakul a hét második fele

Szerdán többnyire borult marad az ég, sokfelé várható eső. A csapadék délutántól, déli irányból fokozatosan megszűnik. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lesz – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 2 és 12 fok között alakul, a déli tájakon marad enyhébb az időjárás.

Hamarosan kellemesebb időjárás jön

Fotó: MTI/Varga György / MTI/Varga György

Csütörtökön reggel még változó felhőzet jellemzi az időt, majd napközben egyre többfelé erősen felhősre vált az ég. Eleinte csak elszórtan, délutántól azonban már több helyen számíthatunk esőre, záporokra.

A hőmérséklet 5–11 fok között mozog.

Pénteken erősen felhős, párás, helyenként ködös idő valószínű. Délutántól főként a déli országrészben alakulhat ki eső, szitálás. A maximumok többnyire +8 fok körül alakulnak.

Szombaton délelőtt még borult, párás időre van kilátás, majd délután az északnyugatira forduló, élénkülő szél hatására csökken a felhőzet. Elszórtan eshet az eső. A legmagasabb hőmérséklet +6, +7 fok körül alakul.

Vasárnap nagyobbrészt felhős idő várható, csapadék már kevesebb helyen fordul elő. Az északira, északkeletire forduló szél helyenként meg is erősödhet. Délután 3 és 10 fok közötti értékek várhatók.