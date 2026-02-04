Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

időjárás

Nagyot fordul az időjárás, így alakul a hét második fele

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fokozatosan megszűnik a csapadék szerdán. A hét további napjaiban még esősebb időjárás lesz a jellemző, azonban a hőmérséklet már 10 fok körül mozog majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásesőcsapadék

Szerdán többnyire borult marad az ég, sokfelé várható eső. A csapadék délutántól, déli irányból fokozatosan megszűnik. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lesz – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 2 és 12 fok között alakul, a déli tájakon marad enyhébb az időjárás.

ónos eső vagy ólmos eső vegyes halmazállapotú, túlhűlt vízcseppekből álló csapadékfajta, ónoseső, időjárás, összeállítás, galéria, 2026
Hamarosan kellemesebb időjárás jön
Fotó: MTI/Varga György / MTI/Varga György

Csütörtökön reggel még változó felhőzet jellemzi az időt, majd napközben egyre többfelé erősen felhősre vált az ég. Eleinte csak elszórtan, délutántól azonban már több helyen számíthatunk esőre, záporokra.

A hőmérséklet 5–11 fok között mozog.

Pénteken erősen felhős, párás, helyenként ködös idő valószínű. Délutántól főként a déli országrészben alakulhat ki eső, szitálás. A maximumok többnyire +8 fok körül alakulnak.

Szombaton délelőtt még borult, párás időre van kilátás, majd délután az északnyugatira forduló, élénkülő szél hatására csökken a felhőzet. Elszórtan eshet az eső. A legmagasabb hőmérséklet +6, +7 fok körül alakul.

Vasárnap nagyobbrészt felhős idő várható, csapadék már kevesebb helyen fordul elő. Az északira, északkeletire forduló szél helyenként meg is erősödhet. Délután 3 és 10 fok közötti értékek várhatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!