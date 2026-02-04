Nagyot fordul az időjárás, így alakul a hét második fele

Szerdán többnyire borult marad az ég, sokfelé várható eső. A csapadék délutántól, déli irányból fokozatosan megszűnik. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lesz – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 2 és 12 fok között alakul, a déli tájakon marad enyhébb az időjárás.
Csütörtökön reggel még változó felhőzet jellemzi az időt, majd napközben egyre többfelé erősen felhősre vált az ég. Eleinte csak elszórtan, délutántól azonban már több helyen számíthatunk esőre, záporokra.
A hőmérséklet 5–11 fok között mozog.
Pénteken erősen felhős, párás, helyenként ködös idő valószínű. Délutántól főként a déli országrészben alakulhat ki eső, szitálás. A maximumok többnyire +8 fok körül alakulnak.
Szombaton délelőtt még borult, párás időre van kilátás, majd délután az északnyugatira forduló, élénkülő szél hatására csökken a felhőzet. Elszórtan eshet az eső. A legmagasabb hőmérséklet +6, +7 fok körül alakul.
Vasárnap nagyobbrészt felhős idő várható, csapadék már kevesebb helyen fordul elő. Az északira, északkeletire forduló szél helyenként meg is erősödhet. Délután 3 és 10 fok közötti értékek várhatók.