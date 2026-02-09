Időjárás: eső és havas eső várható a héten, néhol hószállingózás is lesz

Hétfőn reggel ködös, napközben rétegfelhős időjárásra számíthatunk, némi napsütéssel. Elszórtan lehet szitálás. A keleti szél csak néha élénkül meg – írja a Köpönyeg.hu. +6, +7 fok körül alakul a nappali hőmérséklet.

Esős időjárás lesz a héten

Fotó: Unsplash

Kedden északkeleten borult idő várható gyenge esővel, havas esővel, a hegyekben hószállingózással. Máshol erősen felhős idő várható, kevés napsütéssel, néhol záporral. A délkeleti szél többfelé lesz élénk.

Reggel 0, délután +5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán beborul az ég, és sokfelé ered el az eső. A délnyugati szél megélénkül. 5 és 11 fok közé enyhül a levegő.

Csütörtökön a reggeli sűrű ködfoltok megszűnése után délnyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakul ki eső, zápor. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 11 fok körüli enyheség lesz.

Pénteken átmenetileg csökken a felhőzet, főleg délután süthet ki a nap. Elszórtan lehet egy-egy zápor.

A maximum-hőmérséklet 10 fok körül valószínű.

Szombaton a nap első felében változóan felhős, száraz idő ígérkezik, majd estétől ismét beborul az ég, és eső érkezik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 4 és 10 fok között alakulnak.