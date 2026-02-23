Időjárási hullámvasút: eső után berobban a kora tavasz? Mutatjuk, mikor érkezik!

Hétfőn erősen felhős, borús idő várható, délután azonban hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Kisebb eső, zápor kialakulhat. A légmozgás északnyugatira vált, és többfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik – írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, a legenyhébb időjárás a déli tájakon ígérkezik.

Enyhébb időjárás jön

Fotó: Pixabay

Kedden estig erősen felhős, vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye. Elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj.

A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű.

Szerdán a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.

Csütörtökön kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat.

Pénteken hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.