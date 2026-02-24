Nem várt meglepetést hoz a héten az időjárás – mutatjuk!

Kedden többórás napsütésre és felhőátvonulásokra számíthatunk, melyekből elsősorban ÉK-en alakul ki zápor. Sokfelé megerősödik az ÉNy-i szél – írja a Köpönyeg.hu. 10 fok körül alakul a délutáni órák időjárása.

Többnyire napos időjárás várható a következő napokban

Fotó: Pixabay

Szerdán változóan rétegfelhős idő várható, akár többórás napsütéssel, csapadék nélkül. A szél már csak néha élénkül meg.

Reggel 0, délután 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön a ködfoltok megszűnése után fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. Nem lesz csapadék. Gyenge marad a szél. A reggeli országos fagy után délutánra 6 és 12 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken reggel ködfoltok képződnek, délután pedig északnyugat felől vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Emellett többórás napsütés is valószínű, továbbra is eső nélkül. A DK-i szél élénk lesz. 11 fok körül alakul a maximum.

Szombaton napos, fátyolfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.