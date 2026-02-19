Napokon belül drámai fordulat jöhet az időjárásban

Változékony időjárás vár ránk a hétvégén: pénteken még borult, csapadékos és egyre inkább télies arcát mutatja az ország – írja a Köpönyeg.hu. Az esőt sokfelé havas eső, majd havazás váltja, miközben a szél is megerősödik, így komoly kihívást jelenthet a közlekedés. A hét elejére azonban enyhülés érkezik, és hétfőn már kora tavaszias fordulat körvonalazódik.

Változékony időjárásra számíthatunk hétvégén – Fotó: Unsplash

Télies fordulat az időjárásban: havazás és erős szél jön pénteken

Borult marad az ég, és sokfelé számíthatunk újabb csapadékra: az esőt északnyugat felől egyre többfelé havas eső, majd havazás válthatja fel. Estére már a középső tájakon havazhat, miközben fokozatosan gyengül a csapadék. Elsősorban az Észak-Dunántúlon, kiemelten a Bakonyban hullhat komolyabb hó. Az északi, északkeleti szél megerősödik, ami főleg a magasabban fekvő tájakon hordhatja a havat. Télies útviszonyokra készülhetünk. Nem emelkedik napközben a hőmérséklet, reggel és délután is mindössze +1°C körül alakul.

Szombaton eleinte délkeleten lehet vegyes csapadék, majd egy átmeneti derűsebb időszakon követően északnyugat felől kezdődik felhősödés és gyenge vegyes csapadék is érkezhet. Reggel -5 (de a havas tájakon akár zord hideg lehet -10 fokkal), délután +3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős, vagy borul, párás időre van kilátás. Szórványosan eshet az eső. +1 és +11 fok között várható a maximum, jelentős enyhülés kezdődik. Hétfőn a megerősödő északnyugatii szél hatására szakadozik a felhőzet, egyre többfelé bukkan elő a nap. 14-15 fok köré melegszik a levegő, kora tavaszias idő közeleg.

