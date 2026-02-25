Megbolondult az időjárás: újabb havazás és fagy, majd hirtelen tavasz jön – mutatjuk, mikor!

Szerdán változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, az északkeleti tájakon helyenként futó hózápor sem kizárt. A légmozgás csak időnként élénkül meg – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban fagypont körül, délután nagyjából 10 fok körül alakul az időjárás.

A fagyos időjárás után jön a kora tavasz

Fotó: Getty Images

Csütörtökön a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge marad.

Az országos fagyot követően délutánra 7–13 fokig melegszik a levegő.

Pénteken a nap elején ismét párás, ködös tájak lehetnek, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet. Emellett több órás napsütésre is van esély, eső továbbra sem várható. A délkeleti szél élénkebb lehet, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul.

Szombaton többnyire napos, fátyolfelhőkkel tarkított idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A délkeleti szél többfelé megélénkülhet. A délutáni órákban 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap magas- és gomolyfelhők mellett általában kisüt a nap több órára. A délies irányú szél jellemzően mérsékelt marad. A délutáni maximum 12-17 fok között valószínű.