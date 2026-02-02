Megmutatja a tél a fogát: veszélyes időjárás országszerte

A mai időjárás országszerte a télies arcát mutatja: túlnyomóan borult, szürke és párás időre számíthatunk, több helyen gyenge csapadékkal. Délelőtt elszórtan hószállingózás, kisebb havazás, a Dunántúlon helyenként havas eső vagy gyenge eső is előfordulhat – írja a Köpönyeg.

Borult, szürke időjárás várható, több helyen havazással

Fotó: Unsplash

A délkeleti szél fokozatosan megélénkül, estétől főként a Dunántúlon lehet érezhetőbb a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 1 és 5 fok között alakul. Késő estére mínusz 4 és 1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az esti órákban helyenként hószállingózás, a délnyugati megyékben éjfél után ónos eső is kialakulhat. Az északi Dunántúlon a délkeleti szél élénk, néhol erős lehet. Hajnalra általában mínusz 5 és 0 fok közé hűl a levegő.

Várható időjárás a hét további részében

Kedden délnyugat felől újra beborul az ég, csapadék főként az Északi-középhegység térségében várható. A havazást és ónos esőt egyre inkább eső válthatja fel.

Szerdán erősen felhős, sokfelé borult idő ígérkezik, szórványos esővel. A szél élénk marad, a hőmérséklet 1 és 10 fok között alakul.

Csütörtökön borongós, párás időre számíthatunk, de délen már gyakrabban kisüthet a nap. A hőmérséklet 6–12 fokig emelkedik.

Pénteken felhős idő valószínű rövid napos időszakokkal, reggel párássá válhat a levegő. Az enyhe idő kitart, 7–9 fok körüli csúcshőmérséklettel.

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

Soha nem járt még ilyen közel az emberiség pusztulásához a szimbolikus óra. A végítélet órája 2026-ban minden eddiginél riasztóbb állásra került: már csupán 85 másodperc választja el az éjféltől, vagyis a globális katasztrófától.

Csúszós a járda, de nincs só? Ezek a házi praktikák segíthetnek

Az elmúlt hetekben több helyről is érkeztek jelzések arról, hogy az üzletek polcairól elfogyott az útszóró só. A tartós hideg, az ónos esők és a megnövekedett kereslet miatt sokan kénytelenek alternatív megoldások után nézni. A leggyakrabban használt alternatívák közé tartozik a homok, a hamu, a fűrészpor, a föld, valamint a macskaalom. Ezek az anyagok nem a jég olvasztásával fejtik ki hatásukat, hanem azonnali tapadást biztosítanak a jeges felületen, ami különösen fontos a reggeli és esti közlekedési csúcsidőszakokban