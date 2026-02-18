Bekeményít a tél, jön az újabb hidegbetörés: havazás söpör végig az országon

Szerdán a nap első felében változóan felhős lesz az időjárás, később több órára is kisüthet a nap. Estére délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Kezdetben még élénk, helyenként erős északnyugati légmozgásra számíthatunk – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Egyre hidegebb lesz az időjárás

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Csütörtökön erősen felhős, borongós idő várható, és sokfelé jelentős mennyiségű csapadék érkezik. Az ország nagy részén eső eshet, ugyanakkor az Északi-középhegységben, estétől pedig északnyugaton is havazás valószínű. Délutánra megerősödik az északnyugati szél.

A hőmérséklet délelőtt még 6 fok körül alakul, majd kora estére 1 fok közelébe csökken.

Pénteken a hajnali, reggeli órákban egyre több helyen válthat a csapadékforma, így több helyen számíthatunk havazásra. Napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, miközben a szél többfelé viharossá fokozódhat, ami a magasabban fekvő tájakon hófúvást is okozhat. A hőmérséklet nagyjából 2-3 fok körül tetőzik.

Szombaton hosszabb napos időszakok ígérkeznek, majd a nap második felében ismét megnövekszik a felhőzet, estétől pedig vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Reggel országszerte fagypont alatti értékekre készülhetünk, délután pedig mindössze 2 fok köré melegszik a levegő.

Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, de délután átmenetileg hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A nap elején elszórtan vegyes csapadék jelentkezhet. A nyugati irányú szél élénk, időnként erős marad. A délutáni órákban 2 és 8 fok közötti maximumok valószínűek.