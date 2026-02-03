Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Ezt látnia kell!

Sakk-matt a rákos sejteknek: kombinált gyógyszeres kezeléssel megállítható a legrettegettebb rák

időjárás

Havazás és ónos eső csap le az országra, életveszélyessé válnak az utak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Faggyal és havazással indult a reggel, délutánra ónos eső várható. Az időjárás csapadékos marad a napokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshavazásónos eső

Kedden a reggeli óráktól főleg a középső tájakon alakul ki havazás, ami ÉK felé mozog majd. Ezzel együtt délután délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, melyből már ónos eső, majd eső alakul ki - írja a Köpönyeg.hu. Reggel latyakos, később az ónos eső miatt csúszós útszakaszokra is készülni kell. A délkeleti szél többfelé megerősödik. Reggel mindenhol fagyni fog, délutánra 0 és +10 fok közé enyhül az időjárás, ÉK-en tarthatja magát a hideg levegő.

időjárás
Havas időjárás jön
Fotó: Jill Wellington / Pexels

Szerdán borult időre számíthatunk sokfelé esővel, csak délutántól dél felől szűnik a csapadék és csökken a hőmérséklet. Az északkeleti szél erős lesz.

2-12 fok valószínű, délen lesz enyhébb az idő.

Csütörtökön eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég. Eleinte elszórtan, délutántól többfelé fordul elő eső, záporeső. 5 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Pénteken erősen felhős, párás, foltokban ködös időre van kilátás. Délutántól főleg a déli tájakon alakul ki eső, szitálás. +8 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton délelőtt borult, párás idő valószínű, majd délután az élénkülő ÉNy-i szél hatására csökken a felhőzet. +6, +7 fok körül alakulhat a maximum.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!