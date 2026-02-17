Durva fordulat az időjárásban: újabb havazással és viharos széllel csap le a brutális lehűlés!

Kedden reggel köd, és a Dunántúlon elszórt vegyes csapadékra számíthatunk. Később ÉNy felől csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap – írja a Köpönyeg.hu. Többfelé megerősödik az ÉNy-i szél. +5°C körül alakul az időjárás.

Folytatódik a téli időjárás

Fotó: Unsplash

Szerdán eleinte változóan felhős lesz az ég, majd akár többórás napsütés is lehet. Estefelé vastagszik újra a felhőzet DNy felől. Eleinte még erős lesz az ÉNy-i szél.

4 és 9 fok között mozoghat a maximum.

Csütörtökön beborul az ég, és egyre többfelé várható kiadós csapadék: az ország nagy részén eső, de az Északi-középhegység térségében, és estétől ÉNy-on is havazás várható. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Délelőtt +6, délután már csak +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken hajnalban egyre nagyobb területen várható halmazállapot-váltás, tehát többfelé havazhat, majd napközben ÉNy felől csökken a felhőzet a viharossá fokozódó szél hatására, mely néhol hófúvásokat okozhat. +1 fok köré csökken a hőmérséklet.

Szombaton többórás napsütésre van kilátás, csak estefelé kezd felhősödni. Reggel országos fagy valószínű, délután is csak +2 fok körül alakulhat a hőmérséklet.