A hétvégére tervezzen programot a szabadba – szenzációs idő lesz!

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint érdemes szabadban végezhető programokat tervezni a hét végére, ugyanis rengeteg napsütés, és egészen langyos idő várható. A hőmérő higanyszála napról napra feljebb kúszik.

A hét második felében marad a napos időjárás, hétvégén akár 17 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála – Fotó: Pixabay

A napsütés határozza meg időjárásunkat a következő napokban

Csütörtök

A holnap reggel még fagyosan indul országszerte, ám a pára- és ködfoltok feloszlása után a fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge marad. Délutánra 7-13 fokig melegszik a levegő.

Péntek

A nap elején ismét párás, ködös tájak lehetnek, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet. Emellett több órás napsütésre is van esély, eső továbbra sem várható. A délkeleti szél élénkebb lehet, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul.

Szombat

Többnyire napos, fátyolfelhőkkel tarkított idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A délkeleti szél többfelé megélénkülhet. A délutáni órákban 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Magas- és gomolyfelhők mellett általában kisüt a nap több órára. A délies irányú szél jellemzően mérsékelt marad. A délutáni maximum 12-17 fok között valószínű.