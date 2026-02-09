Újra kezdődik a havazás: hidegfront söpör végig az országon

Általában erősen felhős vagy borult időjárás valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet. Estig néhol kisebb eső, zápor nem kizárt, majd kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Hétfőn helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit kedden néhol erős lökések is kísérhetik.

A következő napok időjárása vegyes csapadékot hoz (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Időjárási helyzet Európában

Nyugat- és Dél-Európa időjárását ciklonok határozzák meg, melyek enyhébb és nedvesebb levegőt szállítanak e területekre. Emiatt arrafelé többfelé eső, záporeső is előfordul, valamint a hőmérséklet napközben nagyrészt 10, a partvidékeken 15 fok körül, és éjjel is bőven fagypont felett alakul.

Ezzel szemben a kontinens északi, északkeleti részein egy nagykiterjedésű anticiklon található, melynek áramlásában a hideg, sarkvidéki levegő egyre nagyobb utat tör Közép-Európa felé. Területén gyenge havazás, hószállingózás sem ritka. A minimumok nagyrészt -15, helyenként -20 fok alatt maradnak, sőt sokfelé napközben sem mérnek -10, -5 foknál magasabb értékeket.

Hazánk az előbb említett anticiklon peremén helyezkedik el, ennek hatására hidegebb levegő szivárog be a Kárpát-medencébe. Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, és estétől már vegyes halmazállapotú csapadék, helyenként gyenge havazás is előfordulhat – írja az MTI.

Időjárás-érzékenység: ha gyakran fáj a feje, lehet, hogy már Ön is érintett

Hirtelen lezuhan a hőmérséklet, fúj a szél, pár óra alatt tíz fokot is esik a hőmérséklet – sokaknak ez nemcsak kellemetlen, hanem egyenesen életveszélyes. Az időjárás-érzékenység ma már több millió magyart érint.

