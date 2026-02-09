Újra kezdődik a havazás: hidegfront söpör végig az országon

Hírlevél
Az ország nagy részén borult, erősen felhős időre lehet számítani a következő napokan, miközben fokozatos lehűlés kezdődik. Az időjárás alakulását egy észak felől érkező hidegebb légtömeg befolyásolja, amely vegyes csapadékot és élénk szelet is hozhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Általában erősen felhős vagy borult időjárás valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet. Estig néhol kisebb eső, zápor nem kizárt, majd kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Hétfőn helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit kedden néhol erős lökések is kísérhetik.

időjárás, havas eső
A következő napok időjárása vegyes csapadékot hoz (illusztráció)
Fotó: Unsplash

 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat- és Dél-Európa időjárását ciklonok határozzák meg, melyek enyhébb és nedvesebb levegőt szállítanak e területekre. Emiatt arrafelé többfelé eső, záporeső is előfordul, valamint a hőmérséklet napközben nagyrészt 10, a partvidékeken 15 fok körül, és éjjel is bőven fagypont felett alakul.

Ezzel szemben a kontinens északi, északkeleti részein egy nagykiterjedésű anticiklon található, melynek áramlásában a hideg, sarkvidéki levegő egyre nagyobb utat tör Közép-Európa felé. Területén gyenge havazás, hószállingózás sem ritka. A minimumok nagyrészt -15, helyenként -20 fok alatt maradnak, sőt sokfelé napközben sem mérnek -10, -5 foknál magasabb értékeket.

Hazánk az előbb említett anticiklon peremén helyezkedik el, ennek hatására hidegebb levegő szivárog be a Kárpát-medencébe. Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, és estétől már vegyes halmazállapotú csapadék, helyenként gyenge havazás is előfordulhat – írja az MTI.

