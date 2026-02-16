Nem úsztuk meg ennyivel: kemény napok csapnak le ránk!

Hírlevél
Az európai időjárási helyzetet több ciklon és egy anticiklon együttes hatása alakítja, amely jelentős hőmérsékleti különbségeket és vegyes halmazállapotú csapadékot eredményez a kontinens különböző térségeiben. Az előttünk álló napokban az időjárás Magyarországon is változékony képet mutat, lehűléssel, felhős időszakokkal és többfelé előforduló csapadékkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshavazásMagyarország

Magyarország nagy részén túlnyomóan erősen felhős, illetve borult időjárásra kell számítani. Hétfőn átmeneti szakadozások lehetnek, kedden napközben nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Hétfőn több helyen lehet időszakos vegyes halmazállapotú csapadék (a déli megyékben inkább eső, északabbra havas eső, havazás). Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos eső is - tájékoztat a HungaroMet.

Az időjárás csütörtökön és pénteken is komoly kihívások elé állítja az országot: tartós köd, párás levegő és helyenként ónos eső nehezíti a közlekedést.
Az időjárás északon havazást, délen inkább esőt okozhat
Fotó: Unsplash

Időjárás Magyarországon kedd éjfélig: fagyos éjszaka, szeles nappal

Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat. A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában: ciklonok csapnak össze a kontinens felett

Az Ukrajna felett örvénylő ciklon környezetében többfelé fordul elő vegyes halmazállapotú csapadék. A ciklon mögött erős, viharos északias áramlással jóval hidegebb levegő érkezett Közép-Európa térségébe, több helyen 10 fokot visszaesett a hőmérséklet egy nap leforgása alatt.

Egy másik ciklon és frontrendszere érte el Nyugat-Európát, amely arrafelé okoz több helyen esőt, az északabbi részeken hó is előfordul. A két ciklon közé anticiklon ékelődött be, amelynek területén napos és ködös, rétegfelhős tájak egyaránt előfordulnak.

Európa északkeleti részein továbbra is fagyosak a nappalok. Hazánk időjárását a nyugat felől érkező okklúziós front alakítja.

Időjárás-érzékenység: ha gyakran fáj a feje, lehet, hogy már Ön is érintett

Hirtelen lezuhan a hőmérséklet, fúj a szél, pár óra alatt tíz fokot is esik a hőmérséklet – sokaknak ez nemcsak kellemetlen, hanem egyenesen életveszélyes. Az időjárás-érzékenység ma már több millió magyart érint.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!

 

 

