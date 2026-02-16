Nem úsztuk meg ennyivel: kemény napok csapnak le ránk!

Magyarország nagy részén túlnyomóan erősen felhős, illetve borult időjárásra kell számítani. Hétfőn átmeneti szakadozások lehetnek, kedden napközben nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Hétfőn több helyen lehet időszakos vegyes halmazállapotú csapadék (a déli megyékben inkább eső, északabbra havas eső, havazás). Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos eső is - tájékoztat a HungaroMet.

Az időjárás északon havazást, délen inkább esőt okozhat

Fotó: Unsplash

Időjárás Magyarországon kedd éjfélig: fagyos éjszaka, szeles nappal

Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat. A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában: ciklonok csapnak össze a kontinens felett

Az Ukrajna felett örvénylő ciklon környezetében többfelé fordul elő vegyes halmazállapotú csapadék. A ciklon mögött erős, viharos északias áramlással jóval hidegebb levegő érkezett Közép-Európa térségébe, több helyen 10 fokot visszaesett a hőmérséklet egy nap leforgása alatt.

Európa északkeleti részein továbbra is fagyosak a nappalok. Hazánk időjárását a nyugat felől érkező okklúziós front alakítja.

Időjárás-érzékenység: ha gyakran fáj a feje, lehet, hogy már Ön is érintett

Hirtelen lezuhan a hőmérséklet, fúj a szél, pár óra alatt tíz fokot is esik a hőmérséklet – sokaknak ez nemcsak kellemetlen, hanem egyenesen életveszélyes. Az időjárás-érzékenység ma már több millió magyart érint.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!