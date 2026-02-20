Itt a várható időjárás, mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Túlnyomóan borult lesz az ég, de éjjel az északi tájakon, szombat napközben átmenetileg nagyobb területen is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Az északkeleti harmad kivételével többfelé várható csapadék, napközben a Dunántúlon, majd éjjel a déli részeken is több helyen vált át az eső havazásba, de az Alföld egyes részein végig esős időjárás várható, néhol átmeneti ónos eső is lehet – írja a HungaroMet.

Időjárás: végre véget érhet a tél? (A kiemelt kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Pénteken az északi, északkeleti szél nagy területen lesz erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos, így hófúvásra, néhol erős hófúvásra is számítani kell, majd éjjel fokozatosan veszít erejéből a szél, megszűnik a hófúvás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a keleti határ közelében 1-3 fok is lehet, míg a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és 7 fok között alakul.

Időjárás: jön az enyhülés a hétvégén

Szombaton napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, északon néhol havas eső, havazás valószínű, az északnyugati határnál átmeneti ónos eső is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és 7 fok között alakul.

Az évtized havazása: nem engedik be a kamionokat Vas vármegyébe

Már a 40 centimétert is túllépte a friss hóvastagság Kőszeg környékén, és még nincs vége. A Vas Vármegyei Védelmi Bizottság úgy döntött, a rendkívüli havazás miatt nem engedik be a kamionokat a vármegyébe.

Káosz Ausztriában: reptérzár, járhatatlan utak és lavinaveszély

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése. A havazás miatt az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták. Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket.