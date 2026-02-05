Időjárás – készülhetünk a legrosszabbra, a következő napok nem hoznak semmi jót

Hírlevél
Az előttünk álló napokban nem sok napsütésre számíthatunk, a köd és a borult ég lesz a meghatározó. Az időjárás-előrejelzés szerint hétvégére lehűlés érkezik, sőt egyes helyeken már havas eső is megjelenhet.
időjárás

Csütörtökön és pénteken az időjárás miatt a reggeli órákban többfelé tartós köd nehezítheti a közlekedést, amely csak lassan oszlik fel. Napközben túlnyomóan borult idő várható, helyenként gyenge esővel vagy szitálással, miközben a délkeleti szél mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 9–11 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Az időjárás szombaton esőt hozhat, vasárnap pedig az ország egyes részein akár havas eső is előfordulha
Az időjárás szombaton esőt hozhat, vasárnap pedig az ország egyes részein akár havas eső is előfordulhat Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: borult ég és csípős hideg vár ránk

Szombaton továbbra is erősen felhős marad az ég, északnyugat felől kisebb eső vagy zápor érkezhet. Az északnyugati szél több helyen élénk lesz, a csúcshőmérséklet már csak 8 fok körül alakul.

Vasárnap a köd megszűnése után változó felhőzetre számíthatunk. Az északkeleti tájakon gyenge eső, a magasabban fekvő területeken akár havas eső is előfordulhat. A maximum-hőmérséklet mindössze 7 fok körül alakul, miközben az északkeleti szél megerősödik.

Hétfőn már igazi hideg idő jön

Hétfőn többnyire borult idő várható, elszórtan vegyes csapadékkal — eső, havas eső, sőt hó is kialakulhat. Délutánra mindössze 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, az időjárás előrejelzés szerint határozott lehűlésre kell készülni.

 

 

 

