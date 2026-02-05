Időjárás – készülhetünk a legrosszabbra, a következő napok nem hoznak semmi jót

Csütörtökön és pénteken az időjárás miatt a reggeli órákban többfelé tartós köd nehezítheti a közlekedést, amely csak lassan oszlik fel. Napközben túlnyomóan borult idő várható, helyenként gyenge esővel vagy szitálással, miközben a délkeleti szél mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 9–11 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Az időjárás szombaton esőt hozhat, vasárnap pedig az ország egyes részein akár havas eső is előfordulhat Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: borult ég és csípős hideg vár ránk

Szombaton továbbra is erősen felhős marad az ég, északnyugat felől kisebb eső vagy zápor érkezhet. Az északnyugati szél több helyen élénk lesz, a csúcshőmérséklet már csak 8 fok körül alakul.

Vasárnap a köd megszűnése után változó felhőzetre számíthatunk. Az északkeleti tájakon gyenge eső, a magasabban fekvő területeken akár havas eső is előfordulhat. A maximum-hőmérséklet mindössze 7 fok körül alakul, miközben az északkeleti szél megerősödik.

Hétfőn már igazi hideg idő jön

Hétfőn többnyire borult idő várható, elszórtan vegyes csapadékkal — eső, havas eső, sőt hó is kialakulhat. Délutánra mindössze 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, az időjárás előrejelzés szerint határozott lehűlésre kell készülni.