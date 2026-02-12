Brutális lehűlés csap le – havas eső és vihar jön

Néhány nap alatt gyökeresen megváltozik az ország fölött a légkör. Az időjárás vasárnapra teljesen télies fordulatot vesz, havas esővel, viharos széllel és hirtelen lehűléssel.
Az előttünk álló napokban az időjárás látványos átalakuláson megy keresztül: a 10–11 fokos enyheséget csapadék, majd markáns lehűlés váltja fel, a hegyekben havazás is kialakulhat.
Milyen időjárás vár ránk a hét második felében?
- Csütörtökön a reggeli köd után eleinte még szakadozottabb lehet a felhőzet, de délutánra többfelé beborul az ég, és egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra. A déli szél élénkebbé válik, a hőmérséklet 10–11 fok körül alakul.
- Pénteken délelőtt még előfordulhat csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet továbbra is 11 fok közelében marad.
- Szombaton rövid ideig tartó napsütés után délutántól déli irányból egyre vastagabb felhők érkeznek, estére többfelé ered el az eső. A hőmérséklet nagyjából 10 fok körül alakul.
- A fordulat vasárnap érkezik: az esőt fokozatosan havas eső válthatja fel, a hegyekben havazás is előfordulhat. A hőmérséklet folyamatosan csökken, délutánra már csak 2 fok körül várható, miközben az északnyugati szél viharossá fokozódik.
- Hétfőn már országos fagyra kell készülni, reggel több helyen mínuszokkal, napközben pedig csupán +1 és +6 fok közötti értékekkel.
Az enyhe napok tehát gyorsan véget érnek: a hétvégére érkező lehűlés komoly változást hoz.
