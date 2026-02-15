Hírlevél
Havazással, viharos széllel érkezik a lehűlés, aztán jön a meglepetés

A hét utolsó napjára megérkezett a lehűlés, több helyen havas eső várható. Az időjárás a jövő hét elején is hideg marad, havazásra lehet számítani.
Vasárnap eleinte erősen felhős, délen borult lesz az ég, és főleg az ország déli felén várható csapadék, mely nagyrészt eső lesz, illetve később havas esőbe válthat a csapadékforma. Északnyugat felől már a késő délelőtti óráktól megkezdődik a felhőzet felszakadozása, egyre többfelé süthet ki a nap, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik – írja a Köpönyeg.hu. 3-4 fok körül alakul az időjárás, napközben semmit sem melegszik a levegő.

Borult, szürke időjárás várható, több helyen havazással
Újra havas időjárás jön
Fotó: Unsplash

Hétfőn reggel a Duna-Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén szállingózó hóra lehet számítani, majd napközben nyugat felől egyre több felhő érkezik, így eleinte a Dunántúlon, később máshol is kisebb havazás is előfordulhat, amit havas eső válthat fel.

A reggeli hőmérséklet -5 fok körül alakul, délután +1 fokra számíthatunk.

Kedden eleinte borongós időre van kilátás vegyes csapadékkal, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. +6 fok köré enyhül az idő. Az ÉNy-i szél megerősödik.

Szerdán az akár többórás napsütés mellett ÉNy felől felhőátvonulások várhatók. Nem lesz csapadék. Eleinte az ÉNy-i, majd a DNy-i szél élénkül meg. Marad a 6 fok körüli maximum.

Csütörtökön délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől kisebb eső is előfordulhat. A déli szél megerősödik, és 10 fok fölé melegszik az idő.

 

