Havazással, viharos széllel érkezik a lehűlés, aztán jön a meglepetés

Vasárnap eleinte erősen felhős, délen borult lesz az ég, és főleg az ország déli felén várható csapadék, mely nagyrészt eső lesz, illetve később havas esőbe válthat a csapadékforma. Északnyugat felől már a késő délelőtti óráktól megkezdődik a felhőzet felszakadozása, egyre többfelé süthet ki a nap, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik – írja a Köpönyeg.hu. 3-4 fok körül alakul az időjárás, napközben semmit sem melegszik a levegő.

Újra havas időjárás jön

Fotó: Unsplash

Hétfőn reggel a Duna-Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén szállingózó hóra lehet számítani, majd napközben nyugat felől egyre több felhő érkezik, így eleinte a Dunántúlon, később máshol is kisebb havazás is előfordulhat, amit havas eső válthat fel.

A reggeli hőmérséklet -5 fok körül alakul, délután +1 fokra számíthatunk.

Kedden eleinte borongós időre van kilátás vegyes csapadékkal, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. +6 fok köré enyhül az idő. Az ÉNy-i szél megerősödik.

Szerdán az akár többórás napsütés mellett ÉNy felől felhőátvonulások várhatók. Nem lesz csapadék. Eleinte az ÉNy-i, majd a DNy-i szél élénkül meg. Marad a 6 fok körüli maximum.

Csütörtökön délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől kisebb eső is előfordulhat. A déli szél megerősödik, és 10 fok fölé melegszik az idő.