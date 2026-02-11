Időjárás: drasztikus lehűlés jön, hóesés váltja fel a sok esőt

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte főleg a Dunától keletre, később többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de eleinte ÉK-en havas eső is eshet – írja a Köpönyeg.hu. 3 és 13 fok között mozoghat az időjárás.

Hideg időjárás várható, havazással

Fotó: Unsplash

Csütörtökön a ködfoltok megszűnése után eleinte változóan, majd délután erősen felhős lesz az ég, és délutántól egyre többfelé alakul ki eső, zápor. A déli szél megélénkül.

10-11 fok körüli enyhe időnk lesz.

Pénteken délelőtt még csapadékos lehet az idő, majd nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap. Az északnyugati szél többfelé erős lesz. Marad a 11 fok körüli maximum.

Szombaton a délelőtti pár órás napsütés után délutántól dél felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől elered az eső. 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap borult időre van kilátás, az esőt egyre inkább havazás váltja fel, majd estére megszűnik a csapadék. A hőmérséklet napközben semmit sem emelkedik, reggel 5, délután már csak 2 fok várható.