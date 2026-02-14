Használja ki a mai napot, mert holnap erős lehűlés jön, visszatér a téli idő!

Szombaton eleinte változóan felhős lesz az ég, de délutántól fokozatosan erősödik a felhőzet. Csapadékra csak késő estétől számíthatunk – írja a Köpönyeg.hu. A keleties szél megélénkülhet, és a nappali időjárás körülbelül 12 fok körül alakul.

Visszatér a téli időjárás

Fotó: MW-archív

Vasárnap egy mediterrán ciklon hátoldalán erős lehűlés érkezik, mely az északi, helyenként viharos széllel egyre hidegebb levegőt hoz. Ennek következtében a nappali hőmérséklet nem emelkedik, hanem csökken. A kezdeti eső havas esővé válik, és keleten havazás is várható, míg a Dunántúlon több helyen is kisüt a nap.

Reggel +5, délután már csak +2 fok körül várható a hőmérséklet.

Hétfőn a Duna-Tisza közén kezdetben szállingózó hóra lehet számítani, majd napközben a nyugati területek felől egyre több felhő érkezik, így főleg a Dunántúlon kisebb havazás is előfordulhat. A reggeli hőmérséklet -5 fok körül alakul, délután +1 fokra számíthatunk, átmenetileg visszatér a téli idő.

Kedden főként erősen felhős lesz az ég, és gyenge csapadék csak elszórtan fordul elő. Az idő enyhül, 5 fok körüli maximum hőmérséklet várható.

Szerdán felhős időre, elszórtan esőre, záporra lehet számítani. Az ÉNy-i szél megerősödhet. A minimum hőmérséklet -6 és 0 fok között, a maximum 5 és 10 fok között alakul.