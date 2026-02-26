Végre érkezik a tavasz? Mutatjuk a várható időjárást!

Az előttünk álló napokban kedvezően alakul az időjárás, csütörtökön kifejezetten napos, száraz időre számíthatunk. A hét második felében és a hétvégén is többórás napsütés valószínű, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik – tájékoztat a Köpönyeg.

Időjárás: napos, enyhe csütörtök érkezik, csapadék nélkül (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Csütörtökön országszerte napos idő várható, legfeljebb főként a nyugati tájak felett jelenhet meg kevés fátyolfelhő. Az Észak-Dunántúlon a délies szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 Celsius-fok között alakul.

Csütörtök estétől északnyugat felől fátyolfelhők érkeznek, de továbbra is csapadékmentes marad az időjárás. Az éjszaka folyamán derült vagy fátyolfelhős égbolt valószínű.

A hét második felében is marad a kora tavaszias időjárás

Péntek reggelre több helyen párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 1 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos északkeleti, keleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A hétvégén is kedvezően alakul az időjárás, szombaton napos idő várható, a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, ami vasárnap tovább emelkedik, helyenként akár a 17 fok is lehet.

Fizetős és ingyenes strandok a Balatonon – Körkép szállásfoglalás előtt

A települések többsége még nem tette közzé az aktuális, idei díjakat, ezért az elmúlt évek tapasztalataiból indulunk ki, amikor a strandbelépő árak és a kínálat alapján próbálunk okosan dönteni. A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek.

Nagy a baj! Rendkívül agresszív kórokozó támadja a népszerű gyümölcsöt

A világpiaci tendenciák jegyében Magyarországon is csökkent a banán ára. Azonban a nagy banántermelő, illetve -exportáló országokban felütötte a fejét ennek a gyümölcsnek egy új kórokozója, ami hatalmas pusztítást végezhet az ültetvényekben, ez pedig jelentős áremelkedéshez vezethet.