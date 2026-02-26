Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Ezt látnia kell!

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

időjárás

Végre érkezik a tavasz? Mutatjuk a várható időjárást!

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az előttünk álló napokban nyugodt, kora tavaszias fordulatot vesz az idő. A hét második felében napos, csapadékmentes időjárás várható, és enyhe felmelegedés is lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásnapos időhőmérséklet

Az előttünk álló napokban kedvezően alakul az időjárás, csütörtökön kifejezetten napos, száraz időre számíthatunk. A hét második felében és a hétvégén is többórás napsütés valószínű, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik – tájékoztat a Köpönyeg

Időjárás: napos, enyhe csütörtök érkezik, csapadék nélkül (A kép illusztráció.)
Időjárás: napos, enyhe csütörtök érkezik, csapadék nélkül (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Csütörtökön országszerte napos idő várható, legfeljebb főként a nyugati tájak felett jelenhet meg kevés fátyolfelhő. Az Észak-Dunántúlon a délies szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 Celsius-fok között alakul. 

Csütörtök estétől északnyugat felől fátyolfelhők érkeznek, de továbbra is csapadékmentes marad az időjárás. Az éjszaka folyamán derült vagy fátyolfelhős égbolt valószínű. 

A hét második felében is marad a kora tavaszias időjárás 

Péntek reggelre több helyen párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 1 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos északkeleti, keleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. 

A hétvégén is kedvezően alakul az időjárás, szombaton napos idő várható, a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, ami vasárnap tovább emelkedik, helyenként akár a 17 fok is lehet.

Fizetős és ingyenes strandok a Balatonon – Körkép szállásfoglalás előtt

A települések többsége még nem tette közzé az aktuális, idei díjakat, ezért az elmúlt évek tapasztalataiból indulunk ki, amikor a strandbelépő árak és a kínálat alapján próbálunk okosan dönteni. A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek.

Nagy a baj! Rendkívül agresszív kórokozó támadja a népszerű gyümölcsöt

A világpiaci tendenciák jegyében Magyarországon is csökkent a banán ára. Azonban a nagy banántermelő, illetve -exportáló országokban felütötte a fejét ennek a gyümölcsnek egy új kórokozója, ami hatalmas pusztítást végezhet az ültetvényekben, ez pedig jelentős áremelkedéshez vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!