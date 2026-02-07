Meglepetéseket tartogat az időjárás: napfény és eső is jöhet

Szombaton az ország nagy részén erősen felhős vagy borult egű lesz az időjárás, az északnyugati szél több helyen megélénkül, és elsősorban délnyugaton számíthatunk esőre vagy záporokra, míg a nappali maximumok 6–12 fok körül alakulnak.

Változékony időjárás lesz a hétvégén

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

Vasárnap reggel még marad a felhősség, de napközben kezd feloszlani a felhőzet, így egyes vidékeken rövid időre kisüt a nap, különösen a déli és középső országrészekben. Az északi hegyvidéki tájakon azonban továbbra is maradhat borult az ég, és elszórtan záporok még előfordulnak, miközben a hőmérséklet vasárnap körülbelül 9 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Tavaszias hatású időjárás

A hétvégi időjárási helyzetet a gyakran zárt felhőzet és a szél uralja, így a kültéri programokat érdemes rugalmasan tervezni, esernyőt és réteges öltözködést ajánlott magunkkal vinni. Szombaton és vasárnap az időjárás tehát egyszerre hoz enyhébb, már tavaszias hatású időt és változékony, csapadékos időszakokat.

