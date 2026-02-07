Meglepetéseket tartogat az időjárás: napfény és eső is jöhet

Hírlevél
Február első hétvégéjén változékony, erősen felhős, gyakran csapadékos idő várható, ami a tél végét lassan, de határozottan jelzi. Ebben a többnyire enyhe időjárásban elszórtan esőre és záporokra, szombaton főleg délnyugaton, vasárnap pedig már pár órás napsütéssel is lehet számolni, miközben a hőmérséklet általában a fagyhatár felett, 6–10 fok körül alakul majd.
Szombaton az ország nagy részén erősen felhős vagy borult egű lesz az időjárás, az északnyugati szél több helyen megélénkül, és elsősorban délnyugaton számíthatunk esőre vagy záporokra, míg a nappali maximumok 6–12 fok körül alakulnak.

20260112 BalatonfűzfőIdőjárásFotó: Fülöp IldikóVeszprém Megyei Napló, Változékony időjárás lesz a hétvégén
Változékony időjárás lesz a hétvégén
Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

Vasárnap reggel még marad a felhősség, de napközben kezd feloszlani a felhőzet, így egyes vidékeken rövid időre kisüt a nap, különösen a déli és középső országrészekben. Az északi hegyvidéki tájakon azonban továbbra is maradhat borult az ég, és elszórtan záporok még előfordulnak, miközben a hőmérséklet vasárnap körülbelül 9 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Tavaszias hatású időjárás

A hétvégi időjárási helyzetet a gyakran zárt felhőzet és a szél uralja, így a kültéri programokat érdemes rugalmasan tervezni, esernyőt és réteges öltözködést ajánlott magunkkal vinni. Szombaton és vasárnap az időjárás tehát egyszerre hoz enyhébb, már tavaszias hatású időt és változékony, csapadékos időszakokat.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a legtöbb autós mire nem figyel a téli időjáráskor. A fagy, a só és az akkumulátorok gyengülése gyakori probléma.

 

