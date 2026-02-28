Ez teheti tönkre a tavaszias időjárást a hétvégén

Kifejezetten kedvezően alakul a mai időjárás: szombaton derült, vagy csak gyengén fátyolfelhős égboltra számíthatunk országszerte. A reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, így napközben zavartalan napsütésben lehet részünk – írja a Köpönyeg.

Hajnali fagyos időjárás szakítja meg rövid időre az enyhe hétvégét

Fotó: Unsplash

A délkeleti szél többnyire gyenge marad, csupán kevés helyen élénkülhet meg átmenetileg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul, ami kellemes, kora tavaszias érzetet ad. Estére lehűl a levegő: késő estére mínusz 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fagyos hajnali időjárás rontja el a tavaszias hétvégét

Szombat estétől vasárnap reggelig jobbára felhőtlen lesz az ég, keleten az éjszaka első felében még előfordulhat némi fátyolfelhőzet. Hajnalra több helyen köd képződhet. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és 2 fok között alakul, de a fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet. Érdemes tehát felkészülni a csípős reggelre.

Napközben felmelegszik az idő

A vasárnapi időjárás is kedvező képet mutat. Sok napsütés várható, bár északkeleten rétegfelhőzet jelenhet meg, de csapadék sehol sem valószínű. Reggel 0 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig 13 fokig melegedhet a levegő.

Hétfőn változóan rétegfelhős, részben napos időre van kilátás. Kedden már változékonyabb idő várható, a többórás napsütés mellett délnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is előfordulhat.

