A frontérzékenyek ezt biztos meg fogják érezni – kemény napok következnek

Pénteken eleinte változóan felhős lesz az ég, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, bár az északkeleti országrészben maradhat legtovább borult az ég. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, elszórtan kisebb eső, zápor alakulhat ki. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, a tartósan felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet az időjárás. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő - számolt be a HungaroMet.

A borongósabb időjárás többeknél fejfájást okozhat - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Szombati időjárás: erősödő felhőzet és hidegfront

Szombaton eleinte még változóan felhős időre számíthatunk, délutántól azonban fokozatosan erősödik a felhőzet. Csapadék inkább csak késő estétől valószínű. A keleties szél többfelé megélénkülhet, a nappali hőmérséklet 12 fok körül alakul. A szombati időjárás alakulását hidegfronti hatás kíséri, amely többeknél egészségügyi panaszokat válthat ki.

Mire számíthatnak a frontérzékenyek?

A megfigyelések szerint hidegfront idején a szív- és érrendszeri betegeknél gyakoribb lehet a mellkasi fájdalom és a vérnyomás-ingadozás, valamint nőhet a stroke kialakulásának kockázata. A frontra érzékenyeknél fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, és az epileptiform rosszullétek gyakorisága is emelkedhet. A krónikus betegségek – például az ízületi fájdalmak – tünetei szintén felerősödhetnek - tájékoztat a Köpönyeg.

Időjárás-érzékenység: ha gyakran fáj a feje, lehet, hogy már Ön is érintett

Hirtelen lezuhan a hőmérséklet, fúj a szél, pár óra alatt tíz fokot is esik a hőmérséklet – sokaknak ez nemcsak kellemetlen, hanem egyenesen életveszélyes. Az időjárás-érzékenység ma már több millió magyart érint.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!