A hét közepétől megérkezik a tavasz – több órára kisüt a nap

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Nem kell már sokat várni a napsütésre. Az időjárás előrejelzés szerint szerdától kora tavaszias, napos idő köszönt ránk.
Kedd estig erősen felhős, vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye. Elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű, számolt be a várható időjárásról a koponyeg.hu.

időjárás
Szerdától változás áll be az időjárásban, megnő a napsütéses órák száma
Szerdától jelentősen javul az időjárás

Szerdán a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.

Csütörtök

Kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat.

Péntek

Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

