A hét közepétől megérkezik a tavasz – több órára kisüt a nap

Kedd estig erősen felhős, vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye. Elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű, számolt be a várható időjárásról a koponyeg.hu.
Szerdától jelentősen javul az időjárás
Szerdán a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.
Csütörtök
Kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat.
Péntek
Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.