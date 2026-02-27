Megint visszatér a fagy? Mutatjuk a várható időjárást

Hírlevél
Tavaszias, enyhe napok elé néz az ország, ami kedvez a szabadtéri programoknak. Az éjszakai órákban azonban még jócskán lehűl az idő, több helyen fagy körüli hőmérsékletre kell számítani.
Kedvezően alakul az időjárás pénteken: a tél utolsó napja kora tavaszias hangulatot hoz. A napsütést csupán kevés fátyolfelhő szűrheti, csapadék sehol sem várható, így országszerte száraz időre készülhetünk – írja a Köpönyeg. 

Tavaszias, enyhe időjárás várható napközben, éjszakára azonban lehűl a levegő.
Tavaszias, enyhe időjárás várható napközben, éjszakára azonban lehűl a levegő (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A nappali felmelegedés kifejezetten kellemes lesz: a csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Az északkeleti tájakon kissé alacsonyabb, míg délnyugat felé haladva magasabb értékeket mérhetünk. A délkeleti szél időnként megélénkülhet, de összességében gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. 

Estére gyorsan lehűl a levegő: késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet. Az északi fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, így ott ismét fagyra kell számítani. 

Tavaszias időjárás várható a hétvégén 

Szombaton is folytatódik a fátyolfelhők szűrte napsütés és a száraz idő. A hőmérséklet csúcsértéke ismét 13–14 fok körül alakul. A délkeleti szél időnként megélénkül, de jelentős lehűlésre vagy csapadékra nem kell készülni. 

Vasárnap sok napsütés várható, ugyanakkor északkeleten rétegfelhőzet jelenhet meg. Csapadék ebből sem alakul ki. Reggel 0 fok körüli értékek valószínűek, délutánra pedig 13 fokig melegszik a levegő. Az időjárás továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak. 

Csapadékos időt hoz a következő hét 

Kedden már mozgalmasabbá válik az időjárás. A többórás napsütés mellett délnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, futó záporokra még szerdán is kell számítani. 

