Megint visszatér a fagy? Mutatjuk a várható időjárást

Kedvezően alakul az időjárás pénteken: a tél utolsó napja kora tavaszias hangulatot hoz. A napsütést csupán kevés fátyolfelhő szűrheti, csapadék sehol sem várható, így országszerte száraz időre készülhetünk – írja a Köpönyeg.

Tavaszias, enyhe időjárás várható napközben, éjszakára azonban lehűl a levegő (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A nappali felmelegedés kifejezetten kellemes lesz: a csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Az északkeleti tájakon kissé alacsonyabb, míg délnyugat felé haladva magasabb értékeket mérhetünk. A délkeleti szél időnként megélénkülhet, de összességében gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Estére gyorsan lehűl a levegő: késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet. Az északi fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, így ott ismét fagyra kell számítani.

Tavaszias időjárás várható a hétvégén

Szombaton is folytatódik a fátyolfelhők szűrte napsütés és a száraz idő. A hőmérséklet csúcsértéke ismét 13–14 fok körül alakul. A délkeleti szél időnként megélénkül, de jelentős lehűlésre vagy csapadékra nem kell készülni.

Vasárnap sok napsütés várható, ugyanakkor északkeleten rétegfelhőzet jelenhet meg. Csapadék ebből sem alakul ki. Reggel 0 fok körüli értékek valószínűek, délutánra pedig 13 fokig melegszik a levegő. Az időjárás továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak.

Csapadékos időt hoz a következő hét

Kedden már mozgalmasabbá válik az időjárás. A többórás napsütés mellett délnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, futó záporokra még szerdán is kell számítani.

Megőrjít minket a front? – így támadja meg az időjárás az ízületeket és az agyat

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim”. Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.