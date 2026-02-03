Hatalmasat fordul az időjárás a következő napokban, erre kevesen számítottak

Hírlevél
Az ország nagy részén borult ég és visszatérő csapadék határozza meg a következő napokat. A várható időjárás szerint több hullámban érkezik eső, miközben a hőmérséklet is változékonyan alakul. A szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. Mutatjuk, mire számíthat szerdán és csütörtökön!
időjárás

Az ország területén szerda éjfélig a várható időjárás szerint döntően felhős időre kell számítani, ismétlődő csapadékkal. A halmazállapot és a hőmérséklet térben és időben is eltérően alakul.

Időjárás: felhős ég, hószállingózás, majd enyhe javulás érkezik
Időjárás: felhős ég, hószállingózás, majd enyhe javulás érkezik (illusztráció)
Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

Döntően borult lesz az ég, és országszerte várható ismétlődő csapadék. Kedd estig főként a Dunától keletre eshet: az északi, északkeleti tájain a hó, ezzel együtt dél felől egyre többfelé ónos esőbe, fagyott esőbe, majd egyre inkább esőbe vált a halmazállapot. Később újabb hullámokban kell számítani csapadékra: az ónos eső, fagyott eső az éjszaka folyamán az Északi-középhegység tágabb térségébe szorul vissza, majd szerdán már arrafelé is az eső lesz a jellemző – főleg ekkor saras eső is valószínű. 

Helyenként jelentős mennyiségre van kilátás. Többfelé élénk, kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán főként a déli vidékeken erős lökések is kísérhetik a délkeleti, keleti, utóbbi tájakon a délies irányú szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, többfelé hajnalban ennél enyhébb idő lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország északi kétharmadán többnyire 1 és 6, délebbre 7 és 12 fok között valószínű – írja az MTI.

Csütörtökön fordul nagyot az időjárás

Csütörtökön többnyire felhős lesz az idő, de időnként elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. Szórványosan eső és zápor is kialakulhat. A déli, délkeleti szél sokfelé élénk lesz, helyenként erős széllökésekkel. A hajnali órákban –1 és +6 fok közé hűl a levegő, délután általában 7–12 fokra számíthatunk, ugyanakkor északkeleten és nyugaton kissé hűvösebb, délkeleten enyhébb idő valószínű – olvasható a Met.hu oldalán.

A napokban beszámoltunk róla, hogy 2026. 02. 03. kedd estig ónos eső és havazás is várható Magyarországon.

 

 

