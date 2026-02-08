Durván megváltozik az időjárás: mutatjuk a részleteket

Vasárnap napközben javulnak a látási viszonyok, ugyanakkor sokfelé felhős marad az időjárás. A következő fordulópont hétfőre virradóra érkezik, amikor az időjárás több helyen borulttá válik.

Időjárás vasárnap és hétfőn: Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat (illusztráció)

Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Vasárnapi időjárás

Vasárnap az ország nagy részén felhők uralják az eget, miközben az északkeleti országrészben tartósan borult időjárás valószínű. Az ország középső sávjában, az északnyugat–délkeleti tengely mentén időszakosan hosszabb napos periódusok is kialakulhatnak, ezzel szemben kisebb csapadék főként a nyugati és délnyugati területeken, valamint északkeleten fordulhat elő.

Az esti óráktól az északkeleti határ közelében és a hegyvidéki területeken a csapadék havas eső, illetve hó formájában is megjelenhet. A szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a Zemplén térségében időnként megélénkülhet az északi irányú légmozgás.

A nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, miközben északkeleten kissé hűvösebb időjárás várható, késő estére pedig 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Milyen időjárás várható jövőhéten?

Hétfőre virradóra erősen felhős, sok helyen borult időjárásra kell számítani, főként a nyugati tájakon párássággal és köddel. Napközben északkelet felől egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, ugyanakkor a Dunántúlon tartósan borongós maradhat az idő.

Gyenge csapadék helyenként továbbra is előfordulhat, a keleti országrészben pedig havas eső vagy hó sem kizárt. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A hétfői időjárás során a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 11 fok között alakul, a leghidegebb körülmények északkeleten várhatók – írja a Met.hu.