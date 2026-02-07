Érdemes lesz kinézni vasárnap az ablakon

A hét utolsó napja Magyarország időjárásában a felhők és a napsütés váltakozását hozza. Bár a hét első felében még gyakran uralta az eget az erősen felhős idő és a csapadék, vasárnapra már többfelé felszakadozik a felhőzet, így akár pár órára ki is süthet a nap – igaz, a változékony idő továbbra is meghatározó marad.

Borongós kezdet után javulhat az időjárás a hét utolsó napján

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség

A nap első felében még nagyobb területen borult lehet az ég, különösen az északkeleti vidékeken, ahol a borongós hangulat továbbra is jellemző marad.

Dél és nyugat felé haladva viszont egyre több napsütéses pillanat várható, aminek köszönhetően helyenként derűsebb égbolt köszönthet rá az elmúlt szürke napokra.

Emellett elszórtan gyenge záporok is kialakulhatnak, így a vasárnap nem csak napsütést, hanem csepergő csapadékot is hozhat a térségben – írja a Köpönyeg.

Tipikus februári időjárás

A hőmérséklet tekintetében sem várható jelentős melegedés: a nappali maximumok nagyjából 9 fok körül alakulnak, ami a hűvösebb, februári időjárást tükrözi. Bár a napsütés rövid időszakai kellemesebbé tehetik a délutánt, a hűvös levegő jelenléte továbbra is érezhető marad.

Összességében az előttünk álló vasárnap olyan időjárást ígér, amelyben a felhők és a napsütés hol felváltva, hol egyszerre jelennek meg az égen.

