Mégsem működik az időszakos böjt? Sokkoló számok jöttek ki egy friss kutatásból

Egy nagyszabású nemzetközi elemzés megkérdőjelezi a legnépszerűbb diétás irányzatok hatékonyságát. Az időszakos böjt a kutatók szerint nem eredményez nagyobb mértékű fogyást, mint a hagyományos kalóriakorlátozás. Az elemzés 22 randomizált klinikai vizsgálat adatait dolgozta fel, közel 2000 felnőtt részvételével. A résztvevők között voltak túlsúlyos és elhízásban érintett személyek, akik különböző módszereket – például 5:2 diétát, váltakozó napi böjtöt vagy időablakos étkezést – próbáltak ki – tájékoztat a The Guardian.

Az időszakos böjt és a hagyományos diéták eredményei hasonlóak lehetnek

Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

Hatásos az időszakos böjt fogyásra?

A vizsgálatok alapján az időszakos böjt valóban vezethet fogyáshoz, azonban nem bizonyult hatékonyabbnak a klasszikus kalóriakorlátozáson alapuló étrendeknél. Az átlagos testsúlycsökkenés körülbelül 3% volt, ami elmarad az orvosok által klinikailag jelentősnek tekintett 5%-os mértéktől. A kutatók hangsúlyozzák: nem csodaszer, inkább egy alternatív lehetőség.

Mennyit lehet fogyni időszakos böjttel egy év alatt?

A vizsgálatok legfeljebb 12 hónapig követték a résztvevőket. Ez idő alatt az átlagos fogyás a kiinduló testsúly mintegy 3%-a volt. Ez azt jelenti, hogy egy 100 kilogrammos ember esetében körülbelül 3 kilogramm súlycsökkenés volt jellemző. Az eredmények jelentős egyéni eltéréseket mutattak.

Működik az 5:2 diéta tudományos bizonyítékok szerint?

Az 5:2 diéta – amely heti két napon jelentős kalóriakorlátozást ír elő – hasonló eredményeket mutatott, mint más fogyókúrás módszerek. A jelenlegi bizonyítékok alapján nem tekinthető hatékonyabbnak, mint a folyamatos kalóriacsökkentésen alapuló étrendek.

Ezt a fogyókúrát már az orvosok is támogatják – nem véletlenül

Egyre többen fordulnak a böjt különböző formái felé, hogy javítsák egészségüket vagy támogassák a fogyást. Az időszakos böjt ma az egyik legnépszerűbb módszer, de mellette a terápiás böjt és az imitált böjt is komoly figyelmet kap a szakértők részéről. Mutatjuk, mit mond a tudomány, és kinek melyik forma lehet észszerű választás.

Döbbenetes! Ez az étkezési szokás átprogramozza az agyunkat

A koplalás évezredek óta része az emberi kultúrának, ugyanakkor a modern tudomány csak mostanában kezdi feltárni valódi hatását szervezetünkre. Legújabb kutatások szerint a böjtszerű diéta nem csupán a testsúlyunkat befolyásolja, hanem kifejezetten dinamikus változásokat indít el agyunkban is. Ezek a felfedezések teljesen új perspektívát nyújtanak arra vonatkozóan, hogyan hat táplálkozásunk kognitív funkcióinkra.