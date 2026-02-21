Így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között

Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyag-ellátási zavart okozzon a magyaroknak – írta Orbán Balázs.

Szerinte a Tisza elnöke csak sunnyogott, véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké.

A Fidesz a biztos választás! – zárta bejegyzését.