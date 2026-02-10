Magyar kutatók találmánya győzheti le a rákot

A személyre szabott terápiát teheti hatékonyabbá a HCEMM és a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak felfedezése, amely szerint a daganatokban felhalmozódó mutációk mennyisége mellett legalább ilyen fontos azok minősége is - tájékoztatta a Magyar Kutatási Hálózathoz (HUN-REN) tartozó intézet kedden az MTI-t

Az immunterápia hatékonyságát befolyásolja, milyen típusú mutációk jelennek meg a daganatban (illusztráció) Fotó: STOCKTREK IMAGES / StockTrek Images via AFP

Személyre szabott daganatterápiát teheti hatékonyabbá magyar kutatók felfedezése

Az immunterápiák forradalmasították a daganatos betegségek kezelését, mégis régóta fennáll egy alapvető kérdés: miért reagálnak egyes betegek kiválóan ezekre a kezelésekre, míg mások alig vagy egyáltalán nem? A Molecular Systems Biology című rangos tudományos szaklapban megjelent kutatás több mint 9300 daganatos minta átfogó elemzésén alapul, és arra jutott, hogy a különböző genetikai mutációs folyamatok hatása nem végtelenül sokféle. Épp ellenkezőleg: a fehérjék szintjén megjelenő változások mindössze öt jellegzetes aminosav-csere mintázatba (amino acid substitution signatures, AAS) rendezhetők.

Juhász Szilvia, a HCEMM Rák Mikrobiom Kutatócsoportjának vezetője, a tanulmány egyik vezető szerzője kifejtette, ez azt jelenti, hogy nem pusztán az számít, hány mutáció van egy daganatban, hanem az is, hogy ezek milyen típusú fehérjeváltozásokat hoznak létre, és ezek mennyire válnak az immunrendszer számára felismerhetővé.

Az immunrendszer a daganatsejteket elsősorban az általuk termelt, megváltozott fehérjetöredékek - úgynevezett neopeptidek - alapján ismeri fel. Ezeket a sejt felszínén az úgynevezett HLA-molekulák mutatják be az immunsejteknek. A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy az öt azonosított aminosav-csere mintázat nagyon eltérő mértékben vezet immunreakciót kiváltó neopeptidek kialakulásához.

Különösen az úgynevezett AAS4 mintázat bizonyult problémásnak: az ilyen mutációk által létrejövő fehérjeváltozások rosszul kötődnek bizonyos molekulákhoz, amik "őrszemként működnek", így a daganat "láthatatlanná" válhat az immunrendszer számára.

Ezekben az esetekben gyakran alakul ki úgynevezett "immunológiailag hideg" daganatmikrokörnyezet, amely rosszul reagál az immunterápiára - még akkor is, ha a mutációk száma egyébként magas.