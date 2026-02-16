Miért betegszünk meg újra és újra? – Itt a válasz

A járványidőszak alatt aktuális téma az influenza megelőzése, különösen a hidegebb hónapokban. A BAMA interjút készített Kovács Ágnessel, aki 42 éven át dolgozott az egészségügyben, így nyugdíjasként is hangsúlyozza: a védekezés nem akkor kezdődik, amikor már betegek vagyunk, hanem jóval előtte, a mindennapi döntéseinkben.

Hogy elkerüljük a betegséget, a kezdetektől apró lépéseket tenni az influenza megelőzése érdekében

Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Influenza megelőzése: az alapok

A legerősebb védekezés az immunrendszer támogatása. Ehhez elengedhetetlen:

C-vitamin : napi kb. 1000 mg

D-vitamin : napfényhiányos időszakban kb. 2000 NE

Magnézium: segít a stressz csökkentésében, nyugtatja az idegrendszert

A D-vitamin hiánya önmagában is gyengítheti a szervezet védekezőképességét.

A vitaminok és a citrusfélék segítenek az immunrendszer megerősítésében

Fotó: Madara / Unsplash

Vásárláskor érdemes figyelni az összetételre és a hatóanyag-tartalomra, a gyártás idejére, és arra, hogy ne csak a „multivitamin” felirat döntsön.

Fontos tudni: a vitaminok hatása 2–3 hét után jelentkezik, ezért nem betegség alatt, hanem megelőzésként érdemes szedni őket.

Influenza megelőzése egyszerűen: Életmód, ami véd

A vitaminok önmagukban nem csodaszerek. Szükség van:

rendszeres mozgásra,

friss levegőre,

elegendő pihenésre,

C-vitaminban gazdag ételekre.

Különösen ajánlott a savanyú káposzta, a cékla és a fermentált zöldségek.

A zöldség és a gyümölcs elengedhetetlen az egészséges életmód szempontjából

Fotó: engin akyurt / Unsplash

Régi praktikák, modern szemmel

A házi módszerek ma is működnek:

fekete retek mézzel és fahéjjal köhögésre,

meleg tea, sok folyadék, pihenés a szervezet támogatására.

Ha mégis lebetegedne maradjon otthon, pihenjen legalább 3 napig, fogyasszon sok folyadékot és ne menjen közösségbe, mert az influenza gyorsan terjed.

Az influenza általában 7–9 napig tart, és főként idősekre, krónikus betegekre, kisgyermekekre lehet veszélyes.

