Miért betegszünk meg újra és újra? – Itt a válasz

A járványidőszak alatt aktuális téma az influenza megelőzése, különösen a hidegebb hónapokban. A BAMA interjút készített Kovács Ágnessel, aki 42 éven át dolgozott az egészségügyben, így nyugdíjasként is hangsúlyozza: a védekezés nem akkor kezdődik, amikor már betegek vagyunk, hanem jóval előtte, a mindennapi döntéseinkben.
Influenza megelőzése: az alapok
A legerősebb védekezés az immunrendszer támogatása. Ehhez elengedhetetlen:
- C-vitamin: napi kb. 1000 mg
- D-vitamin: napfényhiányos időszakban kb. 2000 NE
- Magnézium: segít a stressz csökkentésében, nyugtatja az idegrendszert
A D-vitamin hiánya önmagában is gyengítheti a szervezet védekezőképességét.
Vásárláskor érdemes figyelni az összetételre és a hatóanyag-tartalomra, a gyártás idejére, és arra, hogy ne csak a „multivitamin” felirat döntsön.
Fontos tudni: a vitaminok hatása 2–3 hét után jelentkezik, ezért nem betegség alatt, hanem megelőzésként érdemes szedni őket.
Influenza megelőzése egyszerűen: Életmód, ami véd
A vitaminok önmagukban nem csodaszerek. Szükség van:
- rendszeres mozgásra,
- friss levegőre,
- elegendő pihenésre,
- C-vitaminban gazdag ételekre.
Különösen ajánlott a savanyú káposzta, a cékla és a fermentált zöldségek.
Régi praktikák, modern szemmel
A házi módszerek ma is működnek:
- fekete retek mézzel és fahéjjal köhögésre,
- meleg tea, sok folyadék, pihenés a szervezet támogatására.
Ha mégis lebetegedne maradjon otthon, pihenjen legalább 3 napig, fogyasszon sok folyadékot és ne menjen közösségbe, mert az influenza gyorsan terjed.
Az influenza általában 7–9 napig tart, és főként idősekre, krónikus betegekre, kisgyermekekre lehet veszélyes.
