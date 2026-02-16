Miért betegszünk meg újra és újra? – Itt a válasz

Hírlevél
Az őszi–téli hónapokban az immunrendszer extra terhelést kap, ezért különösen fontos odafigyelni az egészségünkre. Az influenza megelőzése tudatos életmóddal, megfelelő vitaminpótlással és néhány egyszerű szokással sokkal hatékonyabb lehet, mint gondolnánk.
egészségéletmódinfluenza megelőzésimmunrendszerinfluenza

A járványidőszak alatt aktuális téma az influenza megelőzése, különösen a hidegebb hónapokban. A BAMA interjút készített Kovács Ágnessel, aki 42 éven át dolgozott az egészségügyben, így nyugdíjasként is hangsúlyozza: a védekezés nem akkor kezdődik, amikor már betegek vagyunk, hanem jóval előtte, a mindennapi döntéseinkben.

Hogy elkerüljük a betegséget, fontos már apró lépéseket is tenni az influenza megelőzése érdekében
Hogy elkerüljük a betegséget, a kezdetektől apró lépéseket tenni az influenza megelőzése érdekében
Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Influenza megelőzése: az alapok

A legerősebb védekezés az immunrendszer támogatása. Ehhez elengedhetetlen:

  • C-vitamin: napi kb. 1000 mg
  • D-vitamin: napfényhiányos időszakban kb. 2000 NE
  • Magnézium: segít a stressz csökkentésében, nyugtatja az idegrendszert

A D-vitamin hiánya önmagában is gyengítheti a szervezet védekezőképességét.

A vitaminok és a citrusfélék segítenek az immunrendszer megerősítésében
A vitaminok és a citrusfélék segítenek az immunrendszer megerősítésében
Fotó: Madara / Unsplash

Vásárláskor érdemes figyelni az összetételre és a hatóanyag-tartalomra, a gyártás idejére, és arra, hogy ne csak a „multivitamin” felirat döntsön.

Fontos tudni: a vitaminok hatása 2–3 hét után jelentkezik, ezért nem betegség alatt, hanem megelőzésként érdemes szedni őket.

Influenza megelőzése egyszerűen: Életmód, ami véd 

A vitaminok önmagukban nem csodaszerek. Szükség van:

  • rendszeres mozgásra,
  • friss levegőre,
  • elegendő pihenésre,
  • C-vitaminban gazdag ételekre.

Különösen ajánlott a savanyú káposzta, a cékla és a fermentált zöldségek.

A zöldség és a gyümölcs elengedhetetlen az egészséges életmód szempontjából
A zöldség és a gyümölcs elengedhetetlen az egészséges életmód szempontjából
Fotó: engin akyurt / Unsplash

Régi praktikák, modern szemmel

A házi módszerek ma is működnek:

  • fekete retek mézzel és fahéjjal köhögésre,
  • meleg tea, sok folyadék, pihenés a szervezet támogatására.

Ha mégis lebetegedne maradjon otthon, pihenjen legalább 3 napig, fogyasszon sok folyadékot és ne menjen közösségbe, mert az influenza gyorsan terjed.

Az influenza általában 7–9 napig tart, és főként idősekre, krónikus betegekre, kisgyermekekre lehet veszélyes.

