Egyre durvább az influenzahelyzet: tombol a járvány Magyarországon

Légúti fertőzés tüneteivel január 26. és február 1. között 286 900 ember kereste fel orvosát. Azt írták: az ötödik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók közül 47,5 százalék volt gyerek, 27,3 százalék 15-34 éves fiatal felnőtt, 19 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenza sokszor magas lázzal jár

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Szinte mindenhol nőtt az influenza-vírussal fertőzöttek száma

Az 5. héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében.

Közölték azt is, az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnyolc jelentés érkezett; öt bölcsőde, kilenc óvoda, tizenegy általános iskola és három idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 266-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

2026. januárjának végén a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján 60 500-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz. Ez a szám az azt megelőző héten 45 700, három héttel korábban 42 500 volt.

Tippek, trükkök: így lehet a legkönnyebben túlélni az influenzát

A gyógyszerek csak tüneti kezelésre alkalmazhatóak influenza esetén, de vannak különböző természetes gyógymódok és házi praktikák, amik javíthatnak az állapotunkon.

Az influenza története

Az influenza napjainkban már inkább csak kellemetlenséget okoz számunkra, de volt idő, amikor a Föld lakosságának közel 5 százalékát elpusztította.