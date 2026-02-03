Influenzajárvány miatt lezártak egy magyar klinikát

Influenzajárvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől - tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-t.

Influenzajárvány miatt látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon (illusztráció)

Fotó: detait / Unsplash

Látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon influenzajárvány miatt

A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.

A közlemény szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.

Berobbant az influenza Magyarországon – rengetegen fordultak orvoshoz

2026. januárjának végén rossz hír érkezett az influenzával kapcsolatban. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján 60 500-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Ez a szám az azt megelőző héten 45 700, három héttel korábban 42 500 volt.

Ezért súlyosabb az idei influenzaszezon és ez az egyszerű vitamin rá a megoldás

Az idei téli szezonban sokakat döntött le a lábáról a betegség, és a megszokottnál több súlyos esetet regisztráltak. Az influenza elleni védekezésben most egy új kutatás egy eddig alábecsült tényezőre is ráirányította a figyelmet.